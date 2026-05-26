Целта на волейболистките е да задържат България в Лигата на нациите

Поставената цел пред женския национален отбор по волейбол за 2026 г. е запазване на мястото на България в Лигата на нациите (VNL). Тя беше декларирана както от селекционера Марчело Абонданца, така и от избраничките му при заминаването на тима за Аржентина.

Там отборът ще проведе последната фаза от подготовката си, която ще включва две контроли срещу тима на южноамериканската страна на 30 и 31 май. В откриващата седмица от VNL 2026 нашата селекция ще играе на турнира в Бразилия, където ще се изправи срещу Италия (3 юни), Доминикана (5 юни), Бразилия (6 юни) и Турция (8 юни).

"Срещата с Италия ще бъде специална за мен в личен план, тъй като за първи път в кариерата си ще се изправя срещу моята родина като треньор на противников отбор - сподели италианецът Абонданца на летище "Васил Левски". - Да се изправим срещу лидера в световната ранглиста е тест. Това е отлична възможност да проверим нивото си и докъде сме в развитието си. България няма какво да губи в подобен двубой, а единствената цел е да покажем максимума от възможностите си."

Новият капитан на българския отбор - либерото Жана Тодорова, подчерта, че в състава няма никакво напрежение. И отчете именно това като предимство за тима ни.

"Още когато се събрахме за първи път в началото на май, усетих една атмосфера на положителна енергия - заяви състезателката на шампиона "Марица" (Пловдив). - Моите момичета искат да се доказват. Освен това имаме нов треньор, нови хора в щаба - това е едно ново начало за нас. Може би сега очакванията към нас не са толкова големи. Наистина сме много млад отбор, според мен с голямо бъдеще, защото при нас има и световни шампионки, и европейски шампионки при девойките. Това, че няма да имаме такова напрежение, е 100% плюс за нас. Ще играем освободено и няма какво да губим. Отиваме да покажем една хубава, тактически подредена игра, да играем с идея."

Часове преди отпътуването от София селекционерът Абонданца определи финалната група от 14 волейболистки за първата седмица във VNL 2026:



Разпределители : Маргарита Гунчева, Лора Славчева;

Диагонали : Моника Кръстева, Микаела Стоянова;

Посрещачи : Мирослава Паскова, Мария Колева, Цветелина Илиева, Калина Венева, Александра Миланова;

Центрове : Борислава Съйкова, Кая Николова, Дарина Нанева;