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Волейболистките разбиха Доминикана за първа победа във VNL 2026

Българският тим постигна разлика от 24 точки в общия резултат

Днес, 06:15
Националките ни демонстрираха стабилна игра във всички елементи, като особено впечатляващо беше представянето на блокада.
FIVB
Националките ни демонстрираха стабилна игра във всички елементи, като особено впечатляващо беше представянето на блокада.

Българският национален отбор извоюва впечатляваща първа победа в новия сезон на волейболната Лига на нациите (VNL) при жените. Селекцията на италианския треньор Марчело Абонданца разби тима на Доминиканската република с 3:0 (19, 19, 13) във втората си среща от турнира в бразилската столица Бразилия, където се провеждат мачовете от Група 2 на първата състезателна седмица.

Националките ни демонстрираха стабилна игра във всички елементи, като особено впечатляващо беше представянето на блокада, оказало се ключов фактор за убедителната победа. Българските волейболистки направиха 10 успешни блока (срещу 8 на карибския състав) и завършиха резултатно 49 атаки (срещу 26 на съперника), за да постигнат общата разлика от 75:51 точки.

С най-голям принос за разгромната победа беше диагоналът Микаела Стоянова, забила 21 т. (4 блока). Посрещачът Александра Миланова добави 10 т. (2 блока), а другият ни краен нападател Мирослава Паскова завърши с 9 т. (1 ас). Следващите по резултатност бяха двата ни центъра Дарина Нанева с 8 т. (2 блока) и Борислава Съйкова със 7 т. (2 блока).

За доминиканките най-добър реализатор се оказа Катиеле Алонсо с 11 т. (1 ас). Резервата Масиел Матос отбеляза 8 т. (2 блока), а Йонкайра Пеня Исабел се отличи с 6 т. (1 блок).

Третият двубой на България (1-1) в зала "Нилсон Нелсон" е срещу домакина Бразилия (2-0). Срещата е днес (6 юни) от 17:00 ч. наше време и ще бъде излъчвана пряко единствено по новия ТВ канал Max One, достъпен само в мрежата на един от мобилните оператори.

В последния ден от откриващата седмица на VNL 2026 отборът ни ще се изправи срещу Турция (1-1) в неделя.

Dominican Republic 🇩🇴 vs. Bulgaria 🇧🇬 - Highlights | Week 1 | Women's VNL 2026
🔴 Full Volleyball Nations League LIVE on VBTV: https://go.volleyball.world/VNL?ytv=dWatch the Women's highlights between Dominican Republic and Bulgariaof t...
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волейбол, женски национален отбор, Волейболна лига на нациите, VNL, Марчело Абонданца

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