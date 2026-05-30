Волейболистките ни загубиха от Аржентина в Санта Фе

БФВолейбол Националните ни състезателки и треньорският екип позират преди началото на първата контрола срещу Аржентина.

Женският национален отбор по волейбол на България загуби с 0:3 (17:25, 26:28, 12:25) от Аржентина в първата контролна среща между двата тима. Двубоят се изигра в Санта Фе и е част от подготовката за предстоящото ни участие в Лигата на нациите (VNL).

Селекционерът Марчело Абонданца даде игрово време на всички състезателки в състава и изпробва различни игрови схеми. По тази причина резултатът не бе толкова важен. Най-резултатна за България беше Микаела Стоянова с 9 точки, а Дарина Нанева добави 7.

България ще играе с Аржентина още веднъж - в събота срещу неделя от 3:00 ч. българско време. Този мач ще се проведе в спортната база на "Нюелс Олд Бойс" в Росарио.

Двете проверки са от аклиматизацията на българския тим преди първата седмица от Лигата на нациите, която ще се проведе в Бразилия. Там волейболистките ни ще срещнат Италия (3 юни), Доминикана (5 юни), Бразилия (6 юни) и Турция (8 юни).