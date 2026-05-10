ПЪРВА ЛИГА, XXXIV КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

Първа група
13 май (сряда)
ЦСКА - "ЦСКА 1948" 17:45 ч.
(по Диема спорт)
"Лудогорец" - "Левски" 20:15 ч.
(по Диема спорт)
КЛАСИРАНЕ
|М
|П
|Р
|З
|ГР
|Т
1. "Левски"
33
24
4
5
68:24
76
2. "Лудогорец"
33
18
9
6
59:23
63
3. ЦСКА
33
18
8
7
46:26
62
4. "ЦСКА 1948"
33
19
5
9
52:34
62
|>>> шампион
|>>> класира се за Лига Европа/Лига на конференцията
|>>> играе плейоф за Лига на конференцията
Втора група
12 май (вторник)
"Черно море" - "Локомотив" (Пд) 2:0
(Чандъров 40, Ас. Дончев 65)
"Ботев" (Пд) - "Арда" 1:2
(Меоти 68; Хюсеинов 61, 70)
КЛАСИРАНЕ
М
П
Р
З
ГР
Т
5. "Черно море"
34
14
12
8
38:26
54
6. "Локо" (Пд)
34
13
13
8
34:36
52
7. "Арда"
34
13
9
12
35:32
48
8. "Ботев" (Пд)
34
12
7
15
43:43
43
>>> играе плейоф за Лигата на конференцията
Трета група, XXXV кръг
13 май (сряда)
"Славия" - "Добруджа" 15:15 ч.
(по Диема спорт)
14 май (четвъртък)
"Септември" (Сф) - "Спартак 1918" (Вн) 15:15 ч.
(по Диема спорт)
"Ботев" (Вр) - "Монтана" 17:45 ч.
(по Диема спорт)
"Локомотив 1929" (Сф) - "Берое" 20:15 ч.
(по Диема спорт)
КЛАСИРАНЕ
М
П
Р
З
ГР
Т
9. "Ботев" (Вр)
34
10
14
10
30:31
44
10. "Славия"
34
11
10
13
40:40
43
11. "Локо 1929" (Сф)
34
10
13
11
48:44
43
12. "Берое"
34
7
12
15
27:47
33
13. "Спартак 1918" (Вн)
34
6
13
15
30:56
31
14. "Септември"
34
7
8
19
29:63
29
15. "Добруджа"
34
7
6
21
24:49
27
16. "Монтана"
34
4
11
19
21:50
23
>>> играе плейоф за място в Първа лига
>>> изпада във Втора лига
ГОЛМАЙСТОРИ
17 гола: Евертон Бала ("Левски"), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948");
16 гола: Ивайло Чочев ("Лудогорец");
13 гола: Леандро Годой (ЦСКА);
12 гола: Бертран Фурие ("Септември");
10 гола: Алберто Салидо ("Берое");
9 гола: Петър Станич ("Лудогорец"), Борис Димитров ("Монтана"), Мустафа Сангаре ("Левски");
8 гола: Армстронг Око-Флекс (6 за "Ботев", Пд, 2 за "Левски"), Георги Лазаров ("Черно море"), Йоанис Питас (ЦСКА), Квадво Дуа ("Лудогорец"), Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Франклин Маскоте ("Ботев", Пд);
7 гола: Кауе Карузо ("Локомотив 1929", Сф), Хуан Переа (3 за "Левски", 4 за "Локомотив", Пд), Марин Петков ("Левски"), Бирсент Карагерен ("Арда");
6 гола: Жоел Зварц ("Локомотив", Пд), Атанас Илиев и Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Янис Гермуш ("Славия"), Мартин Петков ("Ботев", Вр), Анте Аралица ("Локомотив 1929", Сф), Берна Коуто ("Спартак 1918", Вн), Ивайло Михайлов ("Добруджа");
5 гола: Мичи Нтело ("Ботев", Вр), Никола Фонтен ("Септември"), Браян Собреро ("ЦСКА 1948"), Шанде да Силва и Георг Стояновски ("Спартак 1918", Вн), Емил Стоев ("Славия"), Мазир Сула и Майкон ("Левски"), Асен Чандъров и Николай Златев ("Черно море"), Филип Еджике ("Монтана");
4 гола: Севи Идриз ("Локомотив", Пд), Исмаел Ферер ("Берое"), Ерик Маркус ("Лудогорец"), Георги Минчев и Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Антонио Вутов ("Арда"), Николай Минков ("Ботев", Пд), Роберто Райчев и Кристиян Балов ("Славия"), Лукас Кардозо ("Добруджа"), Селсо Сидней ("Черно море"), Джеймс Ето'о и Мохамед Брахими (ЦСКА);
3 гола: Димитър Велковски ("Арда"), Петко Панайотов (ЦСКА), Васил Панайотов ("Черно море"), Томаш Силва ("Добруджа"), Ерик Биле, Бърнард Текпетей и Оливие Вердон ("Лудогорец"), Радослав Цонев и Даниел Генов ("Ботев", Вр), Даниел Иванов и Жота Лопеш ("Спартак 1918", Вн), Борислав Цонев ("ЦСКА 1948"), Адил Тауи и Раян Бидунга ("Локомотив 1929", Сф), Тодор Неделев и Димитър Митков ("Ботев", Пд), Каталин Иту, Адриан Кова и Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Борислав Рупанов ("Левски"), Давид Малембана, Илиян Стефанов, Исак Соле и Иван Минчев ("Славия");
2 гола: Асен Дончев ("Черно море"), Димо Кръстев и Цветелин Чунчуков ("Спартак 1918", Вн), Иван Коконов ("Монтана"), Лазар Марин ("Славия"), Божидар Кацаров, Доминик Янков и Красимир Станоев ("Локомотив 1929", Сф), Хосе Мартинес ("ЦСКА 1948"), Макс Ебонг, Лео Перейра, Лумбард Делова, Бруно Жордао и Алехандро Пиедраита (ЦСКА), Мартин Смоленски, Антоан Стоянов и Милен Стоев ("Ботев", Вр), Димитър Илиев, Лукас Риан и Парвизджон Умарбаев ("Локомотив", Пд), Йесид Валбуена, Факундо Аларкон и Нене Бодега ("Берое"), Джелал Хюсеинов, Андре Шиняшики, Феликс Ебоа Ебоа, Ивелин Попов, Георги Николов и Уилсон Самаке ("Арда"), Милчо Ангелов ("Добруджа"), Акрам Бурас, Радослав Кирилов и Кристиан Димитров ("Левски"), Руан Круз и Кайо Видал ("Лудогорец"), Енок Куатенг, Самуел Калу и Педро Игор ("Ботев", Пд), Едней Рибейро ("Септември");
1 гол: Меси Биатумусока, Патрик-Габриел Галчев, Октавио, Ангел Лясков и Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Карлос Меоти, Едсон Силва, Карлос Алгара, Лукас Араужо, Самуил Цонов, Ивайло Видев и Никола Солдо ("Ботев", Пд), Марко Дуганджич, Георги Костадинов, Кристиан Макун, Рилдо, Никола Серафимов и Гашпер Търдин ("Левски"), Айкут Рамадан, Валду Те, Вашко Оливейра, Матеус Леони, Антон Иванов и Георги Трифонов ("Добруджа"), Борис Тодоров, Лука Иванов, Марко Милетич, Кристиян Стоянов, Тони Тасев и Жордан Семедо ("Славия"), Факундо Константини, Хуанка Пинеда, Давид Валверде, Марко Борнино, Тижан Сона, Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Драган Гривич, Флориан Кребс, Андре Хофман, Фредерик Масиел, Мартин Бойчев, Георги Русев, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Берк Бейхан, Уеслен Жуниор, Густаво Франса, Димитър Тонев, Живко Атанасов, Фелипе Кардозо, Жоао Педро и Хорхе Падия ("Черно море"), Идан Нахмияс, Диниш Алмейда, Емерсон Родригес, Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов и Дерой Дуарте ("Лудогорец"), Илиан Илиев, Улаус Скаршем и Адриан Лапеня (ЦСКА), Тамиму Уору, Сейни Санянг, Хосе Гайегос, Владислав Найденов, Йоан Борносузов и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Миха Търдан, Тодор Павлов, Мартин Русков, Джани Политино и Петър Андреев ("Локомотив", Пд), Мартин Георгиев, Дамян Йорданов, Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Серкан Юсеин, Густаво Каскардо, Светослав Ковачев, Атанас Кабов, Вячеслав Велев, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане и Патрик Луан ("Арда"), Умару Балде, Александър Тодоров, Костадин Илиев и Жоржиньо Соареш ("Монтана"), Доминик Ивкич, Валънтайн Озорнуафор, Галин Иванов, Кубрат Йонашчъ, Стоян Стоичков, Виктор Очаи, Али Аруна, и Мойсес Пара ("Септември");
Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Жоржиньо Соареш ("Монтана") - за "ЦСКА 1948", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Факундо Константини ("Берое") - за "Локомотив 1929" (Сф), Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд), Анатоли Господинов ("Арда") - за "Монтана", Емил Виячки ("Арда") - за "Левски", Мартин Паскалев ("Арда") - за "Ботев" (Пд), Оливие Вердон ("Лудогорец") - за "ЦСКА 1948", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Лудогорец", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Арда", Егор Пархоменко ("ЦСКА 1948") - за "Черно море", Джонатан Куеро ("Добруджа") - за "Славия", Ивайло Михайлов ("Добруджа") - за "Черно море", Валънтайн Озорнуафор ("Септември") - за "Левски", Доминик Ивкич ("Септември") - за "Локомотив 1929" (Сф), Давид Малембана ("Славия") - за "ЦСКА 1948", Никола Нейчев ("Локомотив 1929", Сф) - за "Левски", Раян Бидунга ("Локомотив 1929", Сф) - за "Добруджа", Лукас Риан ("Локомотив", Пд) - за "ЦСКА 1948", Лукас Риан ("Локомотив", Пд) - за "Черно море", Кристиан Томов ("Черно море") - за "Левски", Кристиан Макун ("Левски") - за "Добруджа", Кристиан Макун ("Левски") - за ЦСКА, Лазар Марин ("Славия") - за "Ботев" (Вр).