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Унгарското правителство спря
две държавни медии, свързани с Орбан

07 Юли 2026
Петер Мадяр продължава с амбициозните си реформи
ЕПА/БГНЕС
Петер Мадяр продължава с амбициозните си реформи

Две унгарски държавни медии, смятани за близки до бившия премиер Виктор Орбан, преустановиха излъчването си като част от усилията на новото правителство да прекрати дългогодишното политическо влияние върху медиите, предадоха АФП и БГНЕС.. 

Министър-председателят Петер Мадяр, който победи Орбан на парламентарните избори през април, определи случилото се като „исторически ден“.

„Днес слагаме край на пропагандното излъчване в обществените медии“, написа той във Фейсбук.

До вторник следобед (7 юли) радиостанция „Кошут“ и телевизионният канал М1 бяха прекратили излъчването си. На екрана на М1 се появи съобщение: „Обществените медии не трябва да лъжат. Съжаляваме, че го правихме толкова дълго.“

„Обществените медии ще бъдат реформирани, за да станат независими и заслужаващи доверие. Новинарските емисии временно се преустановяват. Очаквайте скоро възобновяване на програмата“, се казва още в съобщението.

Междувременно честотите на радио „Кошут“ излъчваха класическа музика на Бела Барток, а интернет страниците на телевизия М1 и радиото бяха недостъпни.

От държавната медийна група MTVA съобщиха, че М1 ще възобнови програмата си по-късно вечерта, но без новинарски емисии.

Контролът върху медиите беше един от основните стълбове на 16-годишното управление на Виктор Орбан, по време на което той превърна Унгария в това, което сам определяше като „нелиберална демокрация“.

Партията „Тиса“ на Петер Мадяр спечели изборите с обещание за „смяна на режима“ и категорично скъсване с управлението на Орбан, като си осигури мнозинство от две трети в парламента.

Освен обществените медии новото правителство предприема промени и в частния медиен сектор. Телевизия TV2, собственост на бизнесмени, близки до Орбан, вече смени водещите на основната си новинарска емисия, а директорът на новините беше освободен след изборната победа на Мадяр.

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Петер Мадяр, медии

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