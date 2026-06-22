Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Унгарският премиер започва операция "Чистилище"

22 Юни 2026
Петер Мадяр
ЕПА/БГНЕС
Петер Мадяр

Унгарският премиер Петер Мадяр заяви, че правителството му ще започне процедура за отстраняване на президента от длъжност чрез конституционно изменение, както и че през есента ще започне конституционна реформа, предадоха  Ройтерс и БТА.

Мадяр съобщи също пред парламента, че правителството му ще предприеме мащабни икономически, политически и правни мерки за премахване на корупцията в Унгария, включително чрез създаването на Национална служба за защита и възстановяване на активи.

Планираните от Мадяр реформи за борба с корупцията той нарече "Операция Чистилище".

Предвиждат се промени в 47 закона, за да създадат правните основи на нова Национална служба за защита и възстановяване на активи, която ще разследва подозрения за злоупотреба с публични средства през последните две десетилетия.

Според оценката на Мадяр корупцията е струвала на унгарците между 8% и 10% от брутния вътрешен продукт през последните години.

Депутатът Гергей Гуяш от бившата управляваща партия ФИДЕС нарече речта на Мадяр "клеветническа и възмутителна".

С конституционно изменение новият унгарски премиер иска да постигне отстраняване от длъжност на президента Тамаш Шуйок, когото Мадяр обвини, че подкрепя управлението на бившия десен премиер Виктор Орбан. Шуйок е смятан за един от най-непопулярните политици в Унгария. Президентът, от своя страна, заяви, че не е имал политически цели и просто е осигурявал необходимите механизми за контрол и баланс. Парламентът ще избере нов президент с мандат от максимум пет години, ако и когато Шуйок бъде отстранен.

Предвижда се провеждане на цялостен преглед на конституцията, включващ обществени консултации, който ще започне през есента. Новата конституция ще бъде подложена на референдум.

Ще има промени в законовите норми, с които възрастовата граница за съдиите в Конституционния съд, който може да блокира някои закони, ще стане 70 години. С приемането на промените съюзникът на Орбан Петер Полт ще трябва да се пенсионира като председател на съда. Реформите ще позволят на две трети от съдиите да инициират отстраняването на председателите на Върховния съд и на Националната съдебна служба, при условие че това бъде одобрено от две трети от законодателите.

Мандатът на депутатите ще бъде ограничен до 12 години.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Петер Мадяр

Още новини по темата

Унгарските депутати си намалиха заплатите с 40%
08 Юни 2026

Мадяр е готов да промени Конституцията заради президента
01 Юни 2026

ЕС деблокира 16 млрд. евро за Унгария
29 Май 2026

Новият унгарски премиер намали заплатата си наполовина
27 Май 2026

"Тиса" иска да забрани на Орбан да се завърне като премиер на Унгария
22 Май 2026

Мадяр очаква ЕС да се върне към руския газ след войната
21 Май 2026

Унгария дарява обезщетенията на Орбан и министрите му за Украйна
16 Май 2026

Унгария замрази парите на медийния магнат на Орбан
11 Май 2026

Издирван правосъден министър на Полша избяга от Унгария в САЩ
11 Май 2026

"Тиса" отбеляза с танц клетвата на Мадяр
10 Май 2026

Зетят на Мадяр отказа да е правосъден министър
08 Май 2026

Мадяр ще назначи зет си за министър на правосъдието

02 Май 2026

Мадяр постави ултиматум на "марионетките на Орбан"
21 Апр. 2026

Петер Мадяр мести премиерския кабинет, за да се разграничи от Орбан
16 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс разкри фабрика за подслушване на магистрати
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Брадвата на Гюров не стига като оръжие срещу Радев
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса