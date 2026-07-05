Мадяр поде офанзива за сваляне на последния съратник на Орбан

Правителството на унгарския министър-председател Петер Мадяр внесе в парламента проект за изменение на конституцията, който предвижда предсрочно прекратяване на мандата на президента Тамаш Шуйок - съюзник на бившия премиер Виктор Орбан, предаде "Блумбърг". Предложението, което се очаква да бъде прието благодарение на парламентарното мнозинство на управляващата партия "Тиса", ще прекрати мандата на Шуйок по-малко от 3 г. след началото на 5-годишния му мандат, предаде БТА.

Шуйок неколкократно е отхвърлил призивите на Мадяр доброволно да подаде оставка.

"Възстановяването на Унгария не може да започне, ако най-висшият държавен служител остане същият човек, който помогна за разрушаването на унгарската република и аплодираше правителството, което премахна върховенството на закона", заяви Мадяр в публикация в социалните мрежи.

Премиерът посочи, че парламентът ще избере нов президент през лятото. Новият държавен глава ще изпълнява функциите си за срок до пет години или до приемането на нова конституция. По думите му консултациите за изработването на нов основен закон, който да замени приетата по време на управлението на Орбан конституция, ще започнат през септември.

Макар правомощията на президента в Унгария да са предимно представителни, Мадяр заяви, че държавният глава трябва да бъде символ на единството на нацията. Според него по време на мандата си Шуйок не е заемал позиция по редица чувствителни обществени теми, включително случаи на системно малтретиране на деца в държавни институции и натиск срещу журналисти. След изборната победа на "Тиса" Шуйок обеща да не възпрепятства работата на новото правителство.

Законопроектът предвижда и съкращаване на мандатите на съдиите в Конституционния съд, както и въвеждане на максимална възраст от 70 години за заемане на тази длъжност. Ако промените бъдат приети, председателят на Конституционния съд Петер Полт ще трябва да напусне поста си, тъй като през септември навършва 71 години. Полт е бивш главен прокурор и дългогодишен съюзник на Орбан.

Предвижда се още Конституционният съд да възстанови правомощията си да се произнася по бюджетни въпроси, които бяха ограничени по време на управлението на Орбан. Законопроектът ограничава и мандатите на народните представители до три четиригодишни мандата, както и премахва правото на Фискалния съвет да налага вето върху държавния бюджет.

Проектът включва и създаването на Национална агенция за възстановяване на активи, която ще има за задача да издирва и възстановява публични средства, за които има съмнения, че са били неправомерно присвоени по време на управлението на Орбан. Според Блумбърг по време на неговото управление Унгария се е наредила на последно място сред страните от Европейския съюз в индекса за възприятие на корупцията на "Трансперънси Интернешънъл".