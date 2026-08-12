Бивш председател на Върховния съд стана президент на Унгария

Парламентът на Унгария избра Андраш Бака, бивш председател на Върховния съд, за президент на страната, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

Бака, който бе кандидат на управляващата партия ТИСА, бе избран за държавен глава със 140 гласа "за" срещу 6 "против" с тайно гласуване.

Парламентът избра новия президент, след като мандатът на бившия президент Тамаш Шуйок изтече на 20 юли след приемане на 17-ата поправка на конституцията. Оттогава постът бе временно поет от председателя на парламента Агнеш Форстхофер до избирането на нов президент. Бака ще встъпи в длъжност на осмия ден след обявяването на резултата от изборите.

В обръщението си след избора си Бака подчерта необходимостта да се разбере "как страната е стигнала до този момент". Новоизбраният президент заяви, че Унгария е "загубила времето на цяло едно поколение, превръщайки се от примерен ученик по време на демократичния преход в една от изоставащите държави". Той добави, че е приел номинацията, защото смята, че "Унгария е стигнала до момент в своята история, в който трябва сериозно да обмисли функционирането на държавата, конституционността и страната като единна общност". Бака, който беше единственият кандидат за поста, заяви, че решението на Държавното събрание да го избере е "голяма чест, признание и изключително доверие".

Бившият най-висш унгарски магистрат, който сега е на 73 години, е "достоен да олицетворява единството на нацията", отбеляза по-рано днес във Фейсбук проевропейският унгарски премиер Петер Мадяр, като изрази мнение, че животът му е "пример за ангажираност с правовата държава". Избирайки го на този предимно церемониален пост, новите управляващи, спечелили парламентарните избори през април, отдават дължимото на човека, който каза "не" на националиста Виктор Орбан, управлявал страната си от 2010 г. до 2026 г, отбелязва Франс прес.

Андраш Бака беше отстранен от поста председател на Върховния съд на Унгария през 2012 г., след като определи понижаването на пенсионната възраст на съдиите като прикрита чистка. Четири години по-късно той спечели делото пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), който призна политическия характер на отстраняването му.