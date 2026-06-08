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Унгарските депутати си намалиха заплатите с 40%

Тя става по-малко от 3700 евро месечно преди облагането с данъци

08 Юни 2026
Петер Мадяр
ЕПА/БГНЕС
Петер Мадяр

Народните представители в унгарския парламент единодушно гласуваха закон за значително намаляване на своите възнаграждения и привилегии. Това е нова стъпка към осъществяване на идеята на премиера Петер Мадяр за ограничаване на административните разходи. 

Всички 189 присъстващи на заседанието депутати в 199-местния парламент подкрепиха законопроекта, внесен от управляващата партия „Тиса“. Според новия закон, който влиза в сила другия месец, основната месечна заплата на народните представители ще бъде намалена с цели 40% - до около 3690 евро преди облагане с данъци. За сравнение - в България основната депутатска заплата е 4236 евро, отделно са добавките за представителни разходи, за участие в комисии и т.н.

Заплатите на унгарския премиер, на председателя на парламента и на членовете на парламентарните комисии също ще бъдат намалени. Освен това вече няма да се възстановяват на разходите за мобилни телефони, а същевременно средствата за наем на офиси, жилища и персонал ще бъдат съкратени.

Мадяр твърди, че новите мерки ще спестят на държавата сума, равна на 1-годишните разходи за издръжка на парламента в рамките на настоящия 4-годишен мандат.

„Освен човечност, това е и въпрос на самодисциплина и смирение“, заяви премиерът пред телевизия RTL през май.

Мадяр, който спечели парламентарните избори през април с обещания за мащабни реформи и борба с корупцията, многократно критикуваше високите депутатски възнаграждения по времето на предшественика си Виктор Орбан. Самият той преди 10 дни обяви, че намалява своята премиерска заплата наполовина, в сравнение с тази на Орбан.

Мадяр възнамерява да не спира дотук и вече намекна, че подобни съкращения на възнагражденията може да засегнат и кметовете, което предизвика недоволство сред част от местните власти.

Темата за корупцията е все така чувствителна в Унгария. По оценки на шефа на антикорупционния орган Integrity Authority Ференц Биро, системната корупция е коствала на страната най-малко 186 млрд. евро по време на 16-годишното управление на Виктор Орбан.

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Ключови думи:

Петер Мадяр, Унгария

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