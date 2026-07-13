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Унгария свали президента с конституционни промени

Това е част от усилията на премиера Петер Мадяр да разруши последните бастиони на властта на Орбан

Днес, 20:12
Тамаш Сульок
ЕЕПА/БГНЕС
Тамаш Сульок

Парламентът на Унгария одобри днес конституционната поправка, внесена от правителството на премиера Петер Мадяр, за отстраняване на президента Тамаш Сульок, когото министър-председателят нарече "марионетка" на бившия премиер Виктор Орбан.

С приемането на 17-ата поправка на основния закон не само бе прекратен мандатът на Тамаш Сульок като президент на републиката, но и бе решено кой ще изпълнява задълженията на държавен глава до избирането на нов - Агнес Форстхофер, председателката на парламента.

Свалянето на Сульок идва след края на 16-годишното управление на Орбан. Президентът на Унгария има само ограничени правомощия, като може да налага вето върху законодателство или да поиска то да бъде преразгледано, но въпреки това е важна символна фигура. 

Депутатите от партията на Виктор Орбан "Фидес" не присъстваха на парламентарното заседание за отстраняването на Сульок. На пресконференция по темата те се появиха облечени в черно. Председателят на парламентарната група на "Фидес" Гергели Гуляш обяви, че подава оставка, предава сайтът "Телекс". 

В реч преди гласуването унгарският премиер Петер Мадяр каза, че за първи път в историята Унгария има възможност да се напише конституция, която да принадлежи на всички унгарци. Той подчерта, че това няма да бъде основен закон, а Конституция, която е "уважавана, защото е родена от общата воля на унгарския народ". Председателят на крайносясната партия "Наша родина" Ласло Тороцкай заяви, че Мадяр не засяга темите, които интересуват народа, а говори само за "Фидес", въпреки че предизборната кампания отдавна в приключила, а Орбан дори не е в страната. И обвини Мадяр, че прави същото, каквото са правили и "Фидес".

Партията на Мадяр "Тиса" има мнозинство в парламента, което ѝ позволява да прави конституционни промени и да отменя решения на Орбан, които според нея са подкопали демокрацията. Миналата седмица бяха спрени новинарските предавания по обществените телевизия и радио като част от реформа, целяща да направи медиите в страната независими.

Мадяр заяви в публикация във "Фейсбук" в събота, че парламентът ще одобри конституционната поправка за освобождаването на президента в понеделник. Ако Сульок не подпише в рамките на пет дни, ще бъде започната процедура по импийчмънт.

Бившият конституционен съдия Тамаш Сульок възрази срещу това да бъде отстранен, като поиска оценка от Венецианската комисия. Панелът обаче отказа коментар. Миналия четвъртък партията Фидес на Орбан проведе протест в подкрепа на Сульок, като бившият премиер не взе участие в демонстрацията.

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Ключови думи:

Петер Мадяр, Тамаш Сульок

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