"Райнметал" се насочи към Хърватия

Докато новата власт в България е на път да провали сделката с "Райнметал" за изграждане на два военни завода у нас, германският концерн официализира новото си сътрудничество на Балканския п-ов - в Хърватия. В столицата Загреб беше представено съвместното предприятие с хърватската компания DOK-ING, поставяйки началото на дългосрочно стратегическо индустриално партньорство с местното правителство.

Целта е Хърватия да се превърне в един от ключовите центрове в Европа за разработване, производство и износ на съвременни отбранителни технологии в областта на безпилотните системи, създавайки нови възможности за местната индустрия, износа, научноизследователската и развойна дейност. На церемонията по откриването присъстваха хърватският премиер Андрей Пленкович, главният изп. директор на "Райнметал" Армин Папергер, основателят на DOK-ING Векослав Маетич, както и множество представители на местните държавни институции, дипломатическия корпус, индустрията, академичните среди и международни партньори.

"Целта ни е да изградим широко индустриално партньорство с Хърватия, което ще включва местни доставчици, корабостроителната индустрия, изследователски институции и академични среди. Хърватия разполага с експертизата, индустриалните традиции и талантливите хора, необходими да се превърне в център за производство и разработване на съвременни отбранителни технологии. Заедно можем да изградим капацитет, който ще служи на Хърватия, Европа и нашите съюзници, като същевременно създаваме нови възможности за износ за хърватската индустрия“, заяви Армин Папергер.

По думите му, новосъздадената компания за безпилотни превозни средства представлява първата и най-важна стъпка в прилагането на тази стратегия. Компанията ще комбинира над 30-годишния опит на DOK-ING в областта на безпилотните системи с глобалните възможности за разработване, производство и пазар на "Райнметал", създавайки нов европейски център за разработване на безпилотни наземни платформи от следващо поколение.

"Преди повече от три десетилетия DOK-ING беше основана с убеждението, че хърватските знания и експертиза могат да създадат технологии, способни да променят света. Днес не затваряме една глава - отваряме нова - коментира основателят Векослав Маетич. - Твърдо вярвам, че технологиите, разработени в Хърватия, ще допринесат за сигурността на Европа и ще демонстрират, че хърватската индустрия може да стои редом до водещите световни компании като равноправен партньор. Особено се гордея, че хърватските инженери ще имат възможността да разработват тук, в Загреб, системи, които ще оформят бъдещето на европейската отбранителна индустрия."

Стратегията на "Райнметал" в Хърватия се простира далеч отвъд разработването на безпилотни наземни системи. Компанията вече присъства във военноморския сектор и през последните месеци разшири допълнително сътрудничеството си с хърватската индустрия, корабостроителния сектор и академичните среди.

"Поздравявам "Райнметал" и DOK-ING за укрепването на партньорството им, отбелязвайки нова глава в развитието на отбранителната промишленост на Хърватия и важна стъпка напред в напредналите технологии, иновациите и укрепването на вътрешния индустриален капацитет - каза министър-председателят Андрей Пленкович. - Искаме да изградим Хърватия, която разработва, произвежда и изнася най-модерните технологии, като същевременно активно допринася за сигурността на Европа. Това стратегическо партньорство между DOK-ING и "Райнметал" потвърждава, че Хърватия е не само потребител на напреднали технологии, но и страна, която помага за тяхното развитие и създаване."