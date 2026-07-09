ГЕРБ и ДБ са притеснени от провал на сделката с "Райнметал"

БГНЕС Новата власт е длъжна да намери необходимия финансов ресурс, за да се реализира този стратегически проект, смята бившият финансов министър от ГЕРБ Теменужка Петкова.

Бившите управляващи от ГЕРБ са силно обезпокоени, че сделката с германския концерн "Райнметал" за изграждане на два военни завода у нас може да се провали. "Това е стратегически проект както за България, така и за сигурността на целия Европейски съюз, и неговото проваляне би било сериозна грешка, вина за което ще носи само "Прогресивна България", коментира днес пред журналисти в Народното събрание Теменужка Петкова.

В сряда вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев обяви, че страната ни няма пари за реализацията на този проект, а предишните управляващи са създали погрешно впечатление, че той може да се финансира по линия на европейския механизъм SAFE. Затова параметрите в споразумението за съвместната инвестиция с "Райнметал" трябва да се предоговорят, което ще отнеме "доста време", каза Пулев.

Петкова настоя, че правителството на Росен Желязков е предприело всички необходими стъпки за реализирането на проекта. Тя твърди, че в проектобюджета за 2026 г. на кабинета "Желязков" са били заложени 260 млн. евро за новото дружество към Министерството на икономиката, което трябва да изгради завода ("Иганово" ЕОД), както и 407 млн. евро за съвместното дружество между ВМЗ и „Райнметал“.

"Виждам, че колегите от "Прогресивна България" също са заложили в бюджета за 2026 г. средства за "Иганово". Виждам, че също потвърждават правилността на този стратегически проект. Те са длъжни на намерят необходимия финансов ресурс, за да се реализира този стратегически проект", каза Петкова.

В бюджета на кабинета Радев действително са предвидени 47 млн. евро за "Иганово" ЕАД за реализацията на завод за барут и завод за 155-мм снаряди. Тези средства са били отпуснати с решение на МС в последните дни на 2025 г. за закупуване на технологии, патенти, ноу-хау и инженерни решения, като средствата вече са изплатени на "Райнметал", въпреки че няма сключен договор, както обясни вицепремиерът Александър Пулев.

Според Петкова няма нищо нередно и неизгодно в изплащането на тези средства, защото "това е пътят, по който „Райнметал“ работи по целия свят, когато изгражда подобни предприятия". Тя определи като голяма грешка закриването на новото държавно дружество.



Притеснение за провал на проекта с "Райнметал" изразиха и от "Демократична България".

"Има сериозен риск България да загубим тази инвестиция и тя да бъде реализиран в съседна държава", коментира съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

„България първо изгуби много голям немски инвеститор – „Бош“, със стотици инженери в София. Сега става ясно, че е напълно възможно да не се осъществи проектът с „Райнметал“, което е изключително разочароващо, защото това е инвестиция с вече осигурен пазар на продукцията и изключително печеливш“, каза още Мирчев.

Според него няма никакво съмнение, че този завод, който ще произвежда боеприпаси за източния фланг на НАТО, ще бъде построен в съседна страна много бързо, ако ние го откажем. "Това в някаква степен прилича и на саботаж“, коментира Мирчев. Той отбелязва също, че докато гоним немски инвеститори, правим всичко възможно да се обърнем към Китай, което според ДБ е изключително неправилно.