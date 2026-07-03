Министър Шишков повери "Автомагистрали" на кадър на ГЕРБ

Регионалният министър Иван Шишков е сменил ръководството на държавното дружество "Автомагистрали". Шишков е освободил целия борд на директорите без Ивелина Маринова и е определил за временен шеф на фирмата кадър на ГЕРБ - Иван Кунев, съобщава mediapool. Маринова според Медияпул е балдъза на Младен Маринов, ексминистър и депутат на ГЕРБ.

Проверка на "Сега" в делото на фирмата в Търговския регистър потвърди, че е подадено такова заявление и то е в процес на обработване. Решението е било взето още на 24 юни и е подписано от принципала на дружеството Иван Шишков. С него са освободени както представителите на държавата в борда - Иван Станчев и Камен Манев, така и независимите представители Тодор Гунчев и Иван Коларов.

Дружеството занапред ще се управлява от запазената Маринова и временно до провеждане на конкурс в рамките на 6 месец от изпълнителен директор Иван Кунев и членове на борда Виктор Попов, Николета Бачева и Митко Михайлов. Иван Кунев е кадър на ГЕРБ - той е оглавявал дълги години областното пътно управление в Благоевград. Кунев е бил начело на борда от 2015 до 2024 г. Виктор Попов пък бе в управата на Национална спортна база в периода 2022 - 2023 г. Николета Бачева идва от частния бизнес, занимавала се е със софтуерни решени, Митко Михайлов е бивш областен управител на област София от 2022 г.

Последните публични развития около "Автомагистрали", прочули се със скандални инхаус договори, превъзложени на частни фирми, бе поемането отново с инхаус процедура на монтирането на мантинели. Мегатъргът за близо 1 млрд. лв. бе прекратен тези дни от АПИ след съмнения, че е предопределен и с раздути цени. Официалните мотиви за прекратяването са други - намерения за ново райониране и възлагане на други дейности.