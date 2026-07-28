Експерт отхвърли версията за отказали спирачки на автобус №204

Много малко вероятно е да са отказали спирачките на автобуса по линия 204, който в понеделник премина през мантинелите на бул. "Цариградско шосе" в София и се спря в бетонните ограждения на моста при 4-ти километър. Такова мнение изказа автомобилният експерт и бивш рали пилот Румен Дунев пред БНТ.

При вчерашния инцидент пострадаха четирима души, а натовареният булевард беше затворен за часове в посока изхода на столицата. По първоначални данни водачът, който има има три предишни леки катастрофи и четири фиша за превишена скорост, е заявил, че причината за инцидента е отказ на спирачките.

"Моето мнение е, че е имало техническа неизправност в превозното средство. Въпросът е, че най-малко вероятно е тя да е била в спирачките - коментира Дунев пред БНТ. - Спирачната система на автобусите е така конструирана, че когато получи повреда, те се заключват и самият автобус намалява скоростта, не остава без спирачки. Освен това, ако се лежи на тази теза, автобусът в бус лентата спокойно можеше да продължи по инерция и от самата инерция да спре. Според мен основната причина е техническа неизправност или разсейване от страна на водача, а може би и двете, което назначените автотехнически експертизи ще докажат в хода на следствието."

На въпрос дали е възможно причината да е проблем с кормилното управление, Дунев заяви, че според него неизправността е възникнала в задната част на автобуса:

"Според мен, техническата неизправност е дошла от задната част на автобуса, тъй като първият удар и допир със стената е в задната опашна част. След това вече настъпва разлюляване на автобуса и неговото излизане и напускане на платното за движение."

Експертът коментира и ролята на различните видове обезопасителни системи, като подчерта, че именно бетонните бариери вероятно са предотвратили още по-тежък инцидент:

"Най-радостното от цялото това пътно-транспортно произшествие е, че след като разкъсва предпазната мантинела, няма начален удар с насрещно движещите се автомобили. По отношение на това кой тип система е по-добра, категорично виждаме и в дадения случай, тъй като в предни пътно-транспортни произшествия се спекулираше доста дали "Джърси" или мантинела са по-добрите. Ако при втория удар в бетонната стена беше една такава мантинела, автобусът щеше да падне в кръговото движение от другата страна. И ако тук, където сме ние, отново нямаше "Джърси", автобусът щеше да прелети и да падне върху тротоара и преминаващите от другата страна на пътното платно автомобили, което при един 15-тонен автобус щеше да доведе до фатален край."