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Експерт отхвърли версията за отказали спирачки на автобус №204

Друга неизправност или разсейване на шофьора са по-вероятни причини за инцидента, смята Румен Дунев

28 Юли 2026
При вчерашния инцидент пострадаха четирима души, а натовареният столичен булевард беше затворен за часове в посока изхода на София.
БГНЕС
При вчерашния инцидент пострадаха четирима души, а натовареният столичен булевард беше затворен за часове в посока изхода на София.

Много малко вероятно е да са отказали спирачките на автобуса по линия 204, който в понеделник премина през мантинелите на бул. "Цариградско шосе" в София и се спря в бетонните ограждения на моста при 4-ти километър. Такова мнение изказа автомобилният експерт и бивш рали пилот Румен Дунев пред БНТ.

При вчерашния инцидент пострадаха четирима души, а натовареният булевард беше затворен за часове в посока изхода на столицата. По първоначални данни водачът, който има има три предишни леки катастрофи и четири фиша за превишена скорост, е заявил, че причината за инцидента е отказ на спирачките.

"Моето мнение е, че е имало техническа неизправност в превозното средство. Въпросът е, че най-малко вероятно е тя да е била в спирачките - коментира Дунев пред БНТ. - Спирачната система на автобусите е така конструирана, че когато получи повреда, те се заключват и самият автобус намалява скоростта, не остава без спирачки. Освен това, ако се лежи на тази теза, автобусът в бус лентата спокойно можеше да продължи по инерция и от самата инерция да спре. Според мен основната причина е техническа неизправност или разсейване от страна на водача, а може би и двете, което назначените автотехнически експертизи ще докажат в хода на следствието."

На въпрос дали е възможно причината да е проблем с кормилното управление, Дунев заяви, че според него неизправността е възникнала в задната част на автобуса:

"Според мен, техническата неизправност е дошла от задната част на автобуса, тъй като първият удар и допир със стената е в задната опашна част. След това вече настъпва разлюляване на автобуса и неговото излизане и напускане на платното за движение."

Експертът коментира и ролята на различните видове обезопасителни системи, като подчерта, че именно бетонните бариери вероятно са предотвратили още по-тежък инцидент:

"Най-радостното от цялото това пътно-транспортно произшествие е, че след като разкъсва предпазната мантинела, няма начален удар с насрещно движещите се автомобили. По отношение на това кой тип система е по-добра, категорично виждаме и в дадения случай, тъй като в предни пътно-транспортни произшествия се спекулираше доста дали "Джърси" или мантинела са по-добрите. Ако при втория удар в бетонната стена беше една такава мантинела, автобусът щеше да падне в кръговото движение от другата страна. И ако тук, където сме ние, отново нямаше "Джърси", автобусът щеше да прелети и да падне върху тротоара и преминаващите от другата страна на пътното платно автомобили, което при един 15-тонен автобус щеше да доведе до фатален край."

Румен Дунев говори пред камерата на БНТ на мястото на катастрофата.
БНТ Румен Дунев говори пред камерата на БНТ на мястото на катастрофата.
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Ключови думи:

катастрофа, мантинели

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