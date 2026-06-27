Мантинелите на "Тракия" издържали автомобили до 1500 кг

"Мантинелите са корупционното елдорадо в пътната безопасност. Изписват се пари, не се подменят навсякъде, а после се издават сертификати за извършената работа", казва експерт.

Мантинелите в участъка на автомагистрала "Тракия" край Зимница, където при тежка катастрофа загинаха трима души, сред които две 9-годишни деца, са от по-нисък клас и са проектирани да задържат единствено леки автомобили с тегло до 1500 кг. Това потвърдиха собственикът и изпълнителният директор на фирма „Юпитер 05“ АД, произвела и монтирала ограничителните системи.

"В случая ограничителната система, която е поставена точно в този участък, е с много нисък клас, много ниска степен на задържане - N2, което е за автомобили до 1500 килограма. Самата система е изпълнявана през 2012-2013 година и съответно тогава е отговаряла на нормативните изисквания", заяви изпълнителният директор на „Юпитер 05“ АД инж. Мирослава Грозкова пред NOVA.

"Тази система е тествана на два удара. Единият с автомобил, тежащ 900 кг. По-големият тест е с 1500 кг. От това нагоре - не", обясни и собственикът на фирмата Николай Иванов пред Би Ти Ви. През 2024 г. е приета нова наредба за мантинелите, но фирмата твърди, че така и не й е поръчана смяна. "Възлаганията идват по две направления. Едното е след ПТП или след планов и превантивен ремонт", каза Иванов. Така съоръженията, които трябва да предпазват, остават еднолентови и с по-ниска възможност да понесат удар.

Изявленията им поставят въпроса доколко безопасни са все още действащите мантинели, изградени по старите стандарти. От компанията уточняват, че съоръжението в този участък е било изградено съобразно действащите към онзи момент нормативи, но след промените в Наредбата от 2024 г. вече се прилагат по-високи изисквания към ограничителните системи. По информация на фирмата подмяната на съществуващите мантинели трябва да се извърши в 10-годишен срок, което означава, че част от тях могат да останат в експлоатация до 2034 г.

Трагичният инцидент на АМ „Тракия“ предизвика проверки от институциите. Регионалният министър Иван Шишков разпореди проверка и на мантинелите, които са подменени от 2024-та насам.

По данни на Би Ти Ви от 2018 до 2026 г. пътната агенция е сключила договори за доставка и монтаж на мантинели за 150 млн. евро. При последните търгове основно участват няколко български фирми. Те печелят поръчките в 6-те района, на които е разделена страната.

Схеми

До 2024 г. нормативната уредба за мантинелите е позволявала разстоянието на колчетата, на които мантинелата се държи, да бъде до два метра. След това се променя и от тогава става възможна поставяне на двулентова мантинела, а колчетата - на по-гъсто разстояние. Според пътни и строителни експерти в продължение на години действа монопол на фирмите-производители на метални мантинели и техни лобита не позволяват дебата за бетонните блокчета.

"Мантинелите са корупционното елдорадо в пътната безопасност. Изписват се пари, не се подменят навсякъде, а после се издават сертификати за извършената работа. Имаме над 7000 километра мантинели в държавата", заяви директорът на Института по пътна безопасност Богдан Милчев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS. По думите му проблемът е в липсата на прозрачност при възлагането на обществените поръчки. „Откакто Шишков е министър, не е качено нито едно задание. Това означава или че не се правят ремонти, или че се крият. В момента не се работи прозрачно”, каза Милчев.

Мярка

Междувременно, днес окръжният съд във Враца постанови мярка за неотклонение „задържане под стража“ за шофьора, обвинен в причиняването на смъртта на момче и момиче при катастрофа в Мездра. Той е обвинен, че при управление на лек автомобил е нарушил правилата за движение по пътищата, като е шофирал с повече от разрешените 40 км/ч и е навлязъл в насрещното платно, вследствие на което е причинил пътнотранспортно произшествие с две жертви. Предвиденото от закона наказание за това престъпление е минимум 10 г. лишаване от свобода. Решението на съда няма да бъде обжалвано.