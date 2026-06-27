Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Мантинелите на "Тракия" издържали автомобили до 1500 кг

Съоръженията отговаряли на стандартите, но за времето, когато са полагани - между 2011 и 2024 г.

27 Юни 2026
"Мантинелите са корупционното елдорадо в пътната безопасност. Изписват се пари, не се подменят навсякъде, а после се издават сертификати за извършената работа", казва експерт.
"Мантинелите са корупционното елдорадо в пътната безопасност. Изписват се пари, не се подменят навсякъде, а после се издават сертификати за извършената работа", казва експерт.

Мантинелите в участъка на автомагистрала "Тракия" край Зимница, където при тежка катастрофа загинаха трима души, сред които две 9-годишни деца, са от по-нисък клас и са проектирани да задържат единствено леки автомобили с тегло до 1500 кг. Това потвърдиха собственикът и изпълнителният директор на фирма „Юпитер 05“ АД, произвела и монтирала ограничителните системи.

"В случая ограничителната система, която е поставена точно в този участък, е с много нисък клас, много ниска степен на задържане - N2, което е за автомобили до 1500 килограма. Самата система е изпълнявана през 2012-2013 година и съответно тогава е отговаряла на нормативните изисквания", заяви изпълнителният директор на „Юпитер 05“ АД инж. Мирослава Грозкова пред NOVA

"Тази система е тествана на два удара. Единият с автомобил, тежащ 900 кг. По-големият тест е с 1500 кг. От това нагоре - не", обясни и собственикът на фирмата Николай Иванов пред Би Ти Ви. През 2024 г. е приета нова наредба за мантинелите, но фирмата твърди, че така и не й е поръчана смяна. "Възлаганията идват по две направления. Едното е след ПТП или след планов и превантивен ремонт", каза Иванов. Така съоръженията, които трябва да предпазват, остават еднолентови и с по-ниска възможност да понесат удар.

Изявленията им поставят въпроса доколко безопасни са все още действащите мантинели, изградени по старите стандарти. От компанията уточняват, че съоръжението в този участък е било изградено съобразно действащите към онзи момент нормативи, но след промените в Наредбата от 2024 г. вече се прилагат по-високи изисквания към ограничителните системи. По информация на фирмата подмяната на съществуващите мантинели трябва да се извърши в 10-годишен срок, което означава, че част от тях могат да останат в експлоатация до 2034 г.

Трагичният инцидент на АМ „Тракия“ предизвика проверки от институциите. Регионалният министър Иван Шишков разпореди проверка и на мантинелите, които са подменени от 2024-та насам. 

По данни на Би Ти Ви от 2018 до 2026 г. пътната агенция е сключила договори за доставка и монтаж на мантинели за 150 млн. евро. При последните търгове основно участват няколко български фирми. Те печелят поръчките в 6-те района, на които е разделена страната.

 

Схеми

До 2024 г. нормативната уредба за мантинелите е позволявала разстоянието на колчетата, на които мантинелата се държи, да бъде до два метра. След това се променя и от тогава става възможна поставяне на двулентова мантинела, а колчетата - на по-гъсто разстояние. Според пътни и строителни експерти в продължение на години действа монопол на фирмите-производители на метални мантинели и техни лобита не позволяват дебата за бетонните блокчета.

"Мантинелите са корупционното елдорадо в пътната безопасност. Изписват се пари, не се подменят навсякъде, а после се издават сертификати за извършената работа. Имаме над 7000 километра мантинели в държавата", заяви директорът на Института по пътна безопасност Богдан Милчев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS. По думите му проблемът е в липсата на прозрачност при възлагането на обществените поръчки. „Откакто Шишков е министър, не е качено нито едно задание. Това означава или че не се правят ремонти, или че се крият. В момента не се работи прозрачно”, каза Милчев.

 

Мярка

Междувременно, днес окръжният съд във Враца постанови мярка за неотклонение „задържане под стража“ за шофьора, обвинен в причиняването на смъртта на момче и момиче при катастрофа в Мездра. Той е обвинен, че при управление на лек автомобил е нарушил правилата за движение по пътищата, като е шофирал с повече от разрешените 40 км/ч и е навлязъл в насрещното платно, вследствие на което е причинил пътнотранспортно произшествие с две жертви. Предвиденото от закона наказание за това престъпление е минимум 10 г. лишаване от свобода. Решението на съда няма да бъде обжалвано.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

мантинели, катастрофи

Още новини по темата

Прокуратурата разследва безстопанственост в "Автомагистрали"
23 Юни 2026

Сметната палата е с шокиращи разкрития за МВР и милионите за пътна безопасност
22 Юни 2026

АПИ e финализирала мегапоръчка часове преди кабинета Гюров
22 Февр. 2026

Мегатърг за 1 млрд. лв. за мантинели е спрян заради жалба

29 Ноем. 2025

Ексшефът в "Автомагистрали" е потрошил колите на "Витошка" с чужд автомобил
04 Ноем. 2025

Употребил алкохол водач потроши поне 6 коли на "Витошка"
02 Ноем. 2025

АПИ е раздула цените в огромен търг за мантинели

06 Окт. 2025

Пътната агенция дава почти 1 млрд. лева за мантинели

24 Септ. 2025

Два дни движението по магистрала "Тракия" ще е ограничено
04 Авг. 2025

Митов: Обсъждаме да се взимат до живот книжките на пияните водачи

30 Май 2025

18-годишен ученик засрами всички държавни агенции за безопасни пътища
29 Май 2025

Властта обяви война на стотиците тирове-нарушители
26 Май 2025

Тир помете бензиностанция край лобното място на Сияна
24 Май 2025

Борисов: За 1300 години България никога не се е славила с добри пътища
09 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс: Едни и същи тайни свидетели изплуват и при Еврото, и при Нотариуса
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Тежките времена за Борисов тепърва предстоят
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса