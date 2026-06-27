Прокуратурата подхваща качеството на мантинелите и настилката на "Струма"

Софийската районна прокуратура е възложила цялостна проверка на пътя, след катастрофата с камион на магистрала "Струма" в района на Мало Бучино. На 25 юни в този участък ТИР навлезе в насрещното движение, помитайки предпазната мантинела, и премаза автомобил - две деца и мъж загинаха на място, а други двама души са в тежко състояние.

Вчера министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на "Струма", а също така и на "Тракия", където тази седмица стана подобна катастрофа, за щастие без жертви.

В хода на разследването до момента е извършен оглед на местопроизшествието и са разпитани свидетели, съобщават от прокуратурата.

След доклад на материалите наблюдаващ прокурор е дал указание да се направи допълнителен оглед на местопроизшествието, като следва да се установи какво е състоянието на настилката, пътните знаци и маркировката на пътя, както и състоянието и вида на закрепване и евентуални деформации на ограничителните системи. Дадени са указания в хода на досъдебното производство да бъдат изискани документи от АПИ и Областното пътно управление, от които да става ясно кога е въведен в експлоатация пътят. В документите следва да се съдържат данни за последни ремонти и подмяна на мантинелите в района. Изискани са и договори за поддръжка, протоколи от проверки, сертификати и декларации за експлоатационни показатели на използваните ограничителните системи, както и протоколи за предходни ПТП в същия участък.

Наблюдаващият прокурор е указал да се назначи комплексна съдебна автотехническа, транспортно-техническа и пътно-инженерна експертиза, които да дадат яснота с каква приблизителна скорост се е движил камионът, бил ли е претоварен, какъв е бил ъгълът на удара в ограничителната система. Експертизите следва да установят отговаряла ли е монтираната мантинела на изискванията в този пътен участък и дали при правилно избрана и монтирана ограничителна система е технически възможно МПС да бъде задържано или върнато в платното.

В хода на досъдебното производство е изискана изиска и справка за всички ПТП в същия участък за последните 5 години.

Снощи в различни градове на страната се проведоха протести заради катастрофите с жертви през последните дни.

"Тази мантинела, където е станал трагичният случай, не е подменена. Изискването по закон, когато е приета наредбата 2024 г., е в рамките на 10 години да бъдат подменени. Странният случай обаче е, че в другата катастрофа, която, за щастие, е без човешки жертви, мантинелата е подменена. Затова в момента съм се разпоредил да се направи проверка и на тези мантинели, които са подменени, дали отговарят на изискванията - такива, каквито следва да бъдат", каза вчера регионалният министър Иван Шишков.