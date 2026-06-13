Министърът на регионалното развитие арх. Иван Шишков каза пред БНТ по повод недоволството на туристическия бранш от летните ремонти, че ограниченията са временни и скоро ще отпаднат: "До две седмици ремонтите ще свършат. Нямаше как да оставим състоянието на тези отсечки такова, каквото беше. Започнахме ремонтите с ясното съзнание, че ще създадем временен проблем, но в период, в който той може да бъде понесен. До края на месеца тези дейности ще бъдат приключени."

Той подчерта, че през юли и август не се очакват сериозни затруднения за туристите: "Миналата година ремонтите се проточиха до средата на юли. Сега те ще приключат преди края на този месец. Пожелавам дълъг сезон на нашето Черноморие. Няма да попречим на туризма, напротив – ще помогнем, защото магистрала "Тракия" ще бъде в по-добро състояние."

Той разказа, че само за първия месец от управлението са излезли наяве редица проблеми, включително опити за индексации на договори, случаят във Варна и нови данни около строителството на автомагистрала "Хемус". "Излезе тоталният скандал с опита за индексации. Това беше опит да бъдат индексирани почти 1 милиард лева в загуба за държавата. След това се случиха историите с Варна. Дадохме поредния лот на "Хемус" на прокуратурата. Започнаха да излизат буквално чудовищни неща. И това е само за толкова кратко време."

За бъдещата автомагистрала "Черно море" Шишков посочи, че България изостава сериозно с ключови инфраструктурни връзки по оста Север – Юг: "В България няма изградени магистрали по оста Север – Юг. Едната е магистрала "Черно море", другата е трасето Русе – Маказа. Ние изостанахме толкова много с инфраструктурата, че нашите съседи започнаха да се интересуват да я изградят, за да могат да я ползват и те."

Според него концесионният модел е реалистичен вариант за бъдещото строителство: "Държавата няма възможност сама да изгради всички тези магистрали. Може да ги проектира и да организира процедурите. След това те могат да бъдат реализирани чрез концесии. Така ще бъдат изградени по-бързо, по-качествено и без средства от държавния бюджет."

Шишков отправи остри критики към предишното управление на регионалното министерство по отношение на строителството на автомагистрала "Хемус": "През 2021 година установихме незаконно строителство по четвърти лот на магистрала "Хемус". Това можеше да бъде видяно от всеки. Всичко, което е строено без разрешение за строеж, е незаконно. Има съоръжения, които са изградени частично без необходимите документи."

По думите му след издаването на строителни разрешения са били извършени значителни плащания: "След издаването на разрешението за строеж са платени около 13 милиона евро. Същевременно през 2021 г., когато беше установено незаконното строителство, самите строители са декларирали, че не са строители на обекта. Това е част от модела, който доведе до дълбока финансова и морална криза в управлението."

Министърът определи магистралата като емблема на съмненията за корупция: "Магистрала "Хемус" се превърна в символ на огромните съмнения за корупция в България. Раздадоха се огромни аванси без готови проекти. И днес продължаваме да нямаме готова проектна документация за голяма част от трасетата."