Снeгът доведе до огромни задръствания по "Тракия" и "Хемус"

Паднали дървета блокираха движението на коли и влакове в Северна България

Днес, 13:00
Ситуацията по магистрала "Хемус" е критична към момента

Тежката метеорологична обстановка в страната продължава да създава затруднения за движението по пътищата и жп мрежата. 

И в момента продължава да вали проливен дъжд, а в планинските райони над 700 м надморска височина - сняг, като промяна в обстановката не се очаква. Обявен е оранжев код в 20 области на Северна, Централна и Източна България за интензивни валежи от дъжд и мокър сняг в северните и централните части на страната, и дъжд, и силен вятър в източните части. В 8 области на Западна и Североизточна България е обявен жълт код за обилни валежи от дъжд и мокър сняг, а в Силистра и Добрич от дъжд и силен вятър. 

 

Блокирани пътища

Въведена е временна организация на движението на автомагистрали „Тракия” и „Хемус“ и вече се образуваха задръствания заради натоварения по принцип трафик в петък.  

На магистрала „Тракия” - от изхода от София до пътен възел „Оризово” е ограничено движението и в двете посоки на тежкотоварни камиони с тегло над 12 тона, включително състав с ремаркета и полуремаркета. 

В Северна България, където има и снеговалеж почистването на пътищата също причинява затруднения. Заради снегопочистване също бе спряно движението на камиони над 12 тона в двете посоки по „Хемус“, но и на леките автомобили, пътуващи за София. Превозните средства трябва изчакват на място до завършване на обработването на настилката.

За премахване на паднали дървета е спряно движението на всички автомобили и по третокласния път III-162 Лакатник - Долна Бела Речка в областите Монтана и Софийска.

Временно е ограничено движението на всички видове превозни средства през прохода „Петрохан“ - защото там са паднали дървета и клони, необходимо е и снегопочистване на новата снежна покривка. Трафикът на всички превозни средства е пренасочен по път I-1 София – Видин.

Проходът Троян-Кърнаре също е затворен за камиони с тегло над 12 тона заради паднали дървета и клони.

Сняг вали също така и в Белоградчик, Чипровци, Берковица, Монтанско и други райони на Северозападна България. Снежна покривка има и в Трънско.  

В Пловдив пък се наводни кръстовището кръстовището на бул. „Ал.Стамболийски“ с ул. „Индустриална“ в район „Южен“ и участъкът е затворен за движение, съобщи БНТ. 

Причината за наводнението е препълнена тръба на Южния обходен колектор. 

В Русенско десетки дървета са паднали по републиканската пътна мрежа след силната буря и проливния дъжд през последните часове. Засегнати са ключови пътни отсечки в региона, като за кратко тази сутрин е бил затворен пътят между Русе и Бяла. Другият проблемен участък е бил на пътя Разград – Русе, малко преди разклона за село Писанец. Паднали дървета има и в района на ДЗС, както и на пътищата Русе – Иваново – Борово и Русе – Семерджиево – Ветово.

 

БДЖ промени графика на влакове

Има промени в графика за движение на влакове заради повреди в контактната мрежа, вследствие на паднали дървета. Аварии има между гарите Разград и Самуил, и Димово и Орешец.

Бързият влак 7621 Видин - София Север замина от гара Димово с 205 мин. закъснение. Пътническият по направление Просторно - Каспичан престоява в Разград. Пътническият Самуил - Силистра пък замина от Исперих с 60 мин. закъснение, а този от Враца до Плевен престоява в гара Кунино поради повреда на локомотива.

Отменени са крайградските пътнически влакове (номера 70221 и 70220), по направлението Враца - Мездра и Мездра – Враца, заради липса на подвижен състав.

 

ОБИЛНИ ДЪЖДОВЕ И В ГЪРЦИЯ - ПЪТУВА СЕ С ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ 

Гръцките власти предупреждават по мобилни телефони за риск от наводнения днес в Северна Гърция в районите на Серес, Солун и Халкидики. Приканва се за ограничаване на движението в тези райони, като призовават шофьорите да пътуват с повишено внимание.

Днес предимно в северната част на страната се очакват градушки, а по високите места вали сняг.

стровите Закинтос и Родос също са силно засегнати от проливни дъждове. Затворени са училища, има наводнени пътни участъци. Тежка е ситуацията и на остров Лимнос.

Пътна полиция информира за рискови участъци по пътя в цялата област Еврос. На островите в Егейско море се наложи намеса на пожарната, за да се спасяват хора от наводнени приземни етажи. На места имаше прекъсване на тока. Изкоренени дървета има и в област Атика.

Екстремното време в цяла Гърция ще се задържи и утре

