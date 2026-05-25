Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спряха тировете по магистралите за голямото празнично завръщане

Забраната е в сила до 20 ч.

Днес, 16:04
Заради колоните прибиращи се към София днес до 20 часа е спряно движението на тирове по трите магистрали.
Заради колоните прибиращи се към София днес до 20 часа е спряно движението на тирове по трите магистрали.

Днес на обед е спряно движението на тежкотоварни автомобили в посока София по трите магистрали заради очакваното голямо завръщане към столицата след почивните дни около 24 май. Забраната важи до 20 часа днес, съобщава за БНР инспектор Велин Тодоров от "Пътна полиция". Създадена е организация съвместно с Агенция "Пътна инфраструктура" за ограничаване на тировете по най-натоварените трасета.

"А именно - по автомагистрала "Хемус", автомагистрала "Струма", автомагистрала "Тракия", създали сме организация за обособяване на две ленти при пътен възел Симитли, на път I-I при област Благоевград. Движението за тежкотоварни автомобили също е ограничено по път I-I при област Благоевград от 376-ия километър при пътен възел Симитли до 402-рия на пътен възел Кресна", допълни той. 

В момента най-натоварено е движението по магистрала "Тракия", допълва БНР.

Във връзка със скорошните глоби за спиращи в аварийната лента Велин Тодоров припомни, че при спиране там е препоръчително обезопасяването, както и обаждане на телефон 112. "Разбира се, престоят в лента за принудително спиране е позволен тогава, когато е налице техническа неизправност на моторното превозно средство. Ако е влошено здравословното състояние на водача или пък на пътник, също е позволен престоя. Когато се наложи да спрем принудително, е от изключително значение да сезират колегите. От 112 веднага уведомяват Агенция "Пътна инфраструктура", "Пътна полиция", за да може да се предприемат и мерки за обезопасяване на съответния участък".

Само на 24 май пътните полицаи са спрели над 380 шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол и наркотици. Съставени са над 4 200 фиша. Повече от 250 са за превишена скорост, а над 760 - за нарушаване на пътни знаци и маркировка.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

магистрали, засилен трафик

Още новини по темата

Гърция вдига таксите за магистрали

01 Яну. 2026

Снeгът доведе до огромни задръствания по "Тракия" и "Хемус"
03 Окт. 2025

Въвеждат се ограничения на движението по две магистрали
17 Септ. 2025

До 4 часа се чака на ГКПП "Капитан Андреево"
24 Авг. 2025

МВР показа назидателно първото наказано през тол камерите нарушение
16 Юли 2025

Сърбия вдига таксите за магистралите

05 Юли 2025

Задръстванията по "Струма" и "Тракия" са големи и в първия почивен ден

18 Апр. 2025

Министър Цеков се размечта: "Хемус" и "Струма" ще са готови до 2030 г.
05 Дек. 2023

АПИ: За връщане в София използвайте и Подбалканския път
04 Май 2021

И вирусът не спря голямото коледно преселение
23 Дек. 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Кабинетът "Радев" иска да върже парламента на каишка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса