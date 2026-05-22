Борисов: От първия си ден Теодора Георгиева работи срещу ГЕРБ

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи първото си изявление пред медиите в новия парламент, разгневен от възобновяващите се публични спорове около доскорошния български европрокурор Теодора Георгиева.

"Действията й бяха подчинени на това да компрометира ГЕРБ. Как сега, когато видяха, че е компрометирана и искат за човека, който работеше активно, политически срещу ГЕРБ, да кажат, че е наша. Кирил Петков съм готов да се явя на детектор на лъжата, заедно с него, ето тук, по тези стаи, ми казваше, че тя е човекът, който ползват за бухалка срещу нас, когато бяхме в добри отношение с Кирил Петков", обяви Борисов.

Той отрече, че има каквато и да било роля в избора на Георгиева като европейски прокурор, и твърдеше, че не познава нито "джуджета", нито бившия следовател Петьо Петров, известен като Петьо Еврото. "Премиерът, когато се решават такива въпроси, въобще няма отношение", твърдеше Борисов за избора на Георгиева и призова своя правосъден министър от този период Данаил Кирилов да каже, ако знае нещо повече.

Преди дни лидерът на ДПС Делян Пеевски също атакува публично Теодора Георгиева. А тази сутрин Божидар Божанов от ДБ обяви пред журналисти, че е станала известна официална кореспонденция от България към европейските институции за това да бъде предпочетена Георгиева пред другите кандидати за европрокурор. "Това потвърждава задкулисната връзка между диванчето на Петьо Еврото и българското правителство, начело с Бойко Борисов и правосъден министър Данаил Кирилов, който си е позволил да излъже какво се е случило тогава", каза Божанов. Той призова управляващите да проведе изслушване в парламента, на което да се установят фактите, в което да участват Борисов, Георгиева, прокурорът Емилия Русинова, Данаил Кирилов, както и тогавашният ни представител в Брюксел Димитър Цанчев.

Борисов коментира и свалянето на охраната си от страна на новото правителство. Той заяви, че охраната му въобще не била с "отпаднала необходимост" и надълго и нашироко обясни защо пред журналистите - разказа за подкрепата си за Израел, в миналото и сега, както и за Украйна.

Покрай това Борисов спомена за това, че последното правителство на ГЕРБ е позволило на американските военни цистерни да ползват българските граждански летища за операциите си. На журналистически въпрос дали това означава, че тези самолети не са ползвани за натовски тренировки, както твърдеше военният министър на ГЕРБ Атанас Запрянов, Борисов енигматично отговори: "Явно, след като държавният секретар Рубио благодари на България и Румъния за подкрепата, значи има за какво да благодари."

Като своя заслуга, за която е получил и медал, той посочи и предоставени военни ракети на Украйна. "Кирил Петков го беше страх. Дойде Пеевски и каза – дай да дадем ракетите, защото, ако сме партньори, да сме партньори", похвали Борисов и лидера на ДПС Делян Пеевски.

Веднага след изявленията на Борисов, коментар по темата направи служебния правосъден министър Андрей Янкулов. Той обяви, че масово не се разбира едно нещо - "САМАТА ПРОЦЕДУРА ПО НАЗНАЧАВАНЕ на европейски прокурор от всяка държава-членка ВКЛЮЧВА СЕРИОЗНО УЧАСТИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА". Просто така работи ЕС - компетентността в такива решения е поделена между институциите на Съюза и националните правителства, пише Янкулов във Фейсбук.

Той коментира, че ролята на националното правителство е регламентирана от самата процедура. За окончателния избор се носи политическа отговорност - назначава политически орган, който е подпомогнат от независими експерти, но не е абсолютно обвързан от тяхното становище, посочва Янкулов и добавя, че "да се отрича тази роля или респективно да ѝ се отдава някакво свръхестествено значение би било просто несъстоятелно".

"Същественият въпрос не може да бъде има ли отношение правителството към назначаването на европейския прокурор от България, защото отговорът му е повече от ясен, а има ли връзка, и ако има, каква е тя, между Петьо Еврото и поведението на правителството?", коментира още бившият служебен правосъден министър.

Според документи за процедурата по избора на Теодора Георгиева, с които "Капитал" твърди, че разполага, на 2 юни 2020 г. тогавашният официален представител на България в ЕС Димитър Цанчев изпраща в писмо позицията на страната ни до генералния секретар на Съвета на ЕС Йепе Транхолм-Микелсен. Изразявайки волята на българското правителство, Цанчев пише, че първата излъчена Десислава Пиронева е станала зам. главен прокурор и България смята, че Теодора Георгиева трябва да бъде класирана на първо място.

През 2020 г., в третото правителство на ГЕРБ, министър на правосъдието по времето, когато тече процедурата, е Данаил Кирилов. Пред "Капитал" той категорично отрича да е фаворизирана определена кандидатка, както твърди Лаура Кьовеши. "Това, което направих след националния подбор, е с писмо на Министерството на правосъдието да придвижа трите имена към комитета по избора", каза Кирилов. "В България не се прави класиране: комисията по подбора излъчи трима души, ние ги изпратихме към Брюксел, а впоследствие там ги класираха. До избора на Георгиева се стигна, след като другите две прокурорки - Пиронева и Шопова, се отказаха сами", обясни той. И продължи: "Г-жа Пиронева стана зам. главен прокурор, а Шопова получи високо назначение някакво в България - не помня какво, но искаше дори да си подава отвод в министерството, а ние ѝ казахме, че оставки не приемаме."

В същото време от ДБ обявиха, че ще внесат искане за изслушване във временната правна комисия на Теодора Георгиева, Бойко Борисов, Емилия Русинова, Данаил Кирилов (бивш министър на правосъдието) и представителят на държавата тогава в Брюксел. Това съобщи съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов в кулоарите на парламента. По негови думи е „огромен скандал, че от диванчето на Петьо Еврото се раздават команди на българското правителство и стигат до Брюксел“.