Кутев: Охраната на Пеевски трябва
да бъде свалена, но по реда си

Членът на ПБ е уклончив за охраната на Бойко Борисов

Днес, 08:57
Антон Кутев
МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА
Антон Кутев

Антон Кутев, един от малцината известни членове на "Прогресивна България", внесе малко повече яснота за намеренията на партията, която спечели изборите, как ще действа по отношение на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски. 

Новите управляващи разделят казуса "Пеевски" от казуса "Борисов" и имат намерение да се съсредоточат върху първия. 

"Моето лично мнение е, че първо Пеевски и Борисов не са еднакви в този случай. Първо въпросът е защо на човек му се налага охрана?Да, логично е, ако действията на един депутат представляват заплаха за неговия живот, той трябва да има охрана.Само че аз не винаги съм убеден, че това се случва благодарение на тяхната политическа дейност. Има случаи това да става в резултат на някакви криминални взаимодействия. Тогава идва моралният въпрос редно ли е да охраняваме човек, чийто заплахи за живота са произтекли от криминални взаимодействия", каза  Кутев и уточни, че не разделя модела "Борисов-Пеевски", разделя ги по отношение необходимостта от охрана. 

"Първо кой трябва да бъде охраняван, не е директна работа на народните представители. Има ред, по който това се определя. Има комисия. Вотът, който получихме от гражданите, е желание на гражданите да има ред и държавност. Лично аз съм убеден, че охраната на Пеевски трябва да бъде свалена, но за това има ред и този ред трябва да бъде спазен. Ние ще направим всичко възможно, комисията, чиято работа е да определи дали и кога трябва да бъде свалена охраната на Пеевски, да си свърши работата. Това го решава една определена комисия", каза Кутев и допълни, че "нещата трябва да си стават по реда". 

През януари ПП-ДБ прокараха на първо четене промяна в закона на НСО службата да не охранява депутати. Целта беше скъпата охрана на Борисов и Пеевски да отпадне, но на второто четене ИТН гласуваха въздържал се и промяната не мина. Миналата седмица друг член на ПБ ген. Румен Миланов, бивш шеф на НСО и БОРКОР, отговори доста уклончиво дали ПБ ще се занимава с охраната. 

