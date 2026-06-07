Отстраненият шеф на ДПС Варна се закле във вярност на Пеевски

Отстраненият председател на ДПС във Варна Ерджан Ебатин публикува дълъг текст във Фейсбук, в който се зарича да не предава лидера си Делян Пеевски, както и да не напуска партията.

Преди дни Ебатин беше уволнен като шеф на варненската екоинспекция, като в публичното пространство се завъртя версията, че това е свързано със скандала с незаконното строителство в местността Баба Алино. След това Пеевски го махна от партийния му пост на председател на областната организация на ДПС в морската ни столица с мотива, че Ебатин трябва да защити името си. Това на свой ред породи спекулации, че отстраненият може да потърси друга политическа кариера.

Ебатин категорично отрича това. "Да се знае - аз няма да предам човека, който ми подаде ръка преди няколко години и придаде смисъл на работата на организацията на която посветих живота си. Този човек се казва Делян Пеевски - оставете ме да го познавам по-добре от всички, които се упражняват на негов гръб. Никой не е идеален, идеален е само Бог", написа той във Фейсбук.

"Делян е човек като всички нас - той винаги си дава оценка за това, което е направил - правилно или не и продължава в посоката, която счита за правилна", размишлява Ебатин за лидера си.

Той казва, че за него няма място в друга организация, извън неговата общност, а ако имат проблеми в ДПС, ще си ги решат помежду си. Тук Ебатин добавя, че "последните избори показаха недвусмислено, че нашата общност няма бъдеще, ако продължава да бъде разделена", и призовава за постигане на единство.

Не споменава към кого конкретно се обръща, но вероятно има предвид хората, които се групират около бившия лидер на ДПС Ахмед Доган.

Вчера, след новината, че Пеевски го отстранява, Ебатин публикува този пост: