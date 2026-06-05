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Пеевски махна председател на ДПС във Варна заради случая Баба Алино

Ерджан Ебатин е бивш шеф на РИОСВ в града

05 Юни 2026
Лидерът на ДПС Делян Пеевски.
Булфото
Лидерът на ДПС Делян Пеевски.

Бившият шеф на РИОСВ-Варна Ерджан Ебатин ще бъде отстранен като председател на ДПС област Варна, обяви председателят на ДПС Делян Пеевски, съобщиха от пресцентъра на партията.

"Във връзка с медийни публикации, в които се твърди, че бившият шеф на РИОСВ-Варна Ерджан Ебатин е пряко намесен в издаването на документи, свързани с незаконното строителство в местността Баба Алино във Варна и за да бъдат пресечени всякакви спекулации за връзка между този скандален случай и ДПС, отстранявам Ерджан Ебатин от заеманата от него партийна позиция на областен председател на ДПС област Варна до изясняване на фактическата ситуация", посочва Пеевски.

"Очаквам Ерджан Ебатин да защити името си, като предприеме всички действия за това, включително и да ни информира за фактите и обстоятелствата, свързани с него и този казус. На тази база ЦОБ на ДПС ще вземе окончателното решение, относно председателството на областния съвет на ДПС-Варна", допълва председателят на ДПС.

 

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Ключови думи:

Баба Алино, Делян Пеевски, Ерджан Ебатин

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