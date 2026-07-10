Правосъдният министър поиска наказание за нотариус за "Баба Алино"

Правосъдният министър Николай Найденов поиска наказание за нотариус от Варна заради скандала "Баба Алино" и обяви, че се проверяват и други нотариуси. Това става ясно от съобщение на правосъдното министерство.

Найденов е възложил проверка на Инспектората, по Закона за съдебната власт, на нотариус Веселин Петров. "В хода на проверката са констатирани множество съществени нарушения при извършването на нотариалните производства, свързани с удостоверяването на правото на собственост върху недвижими имоти, като липсата на мотивирана правна преценка и постановления, въз основа на които да се издадат актовете. Установени са и други съществени нарушения, свързани с производството", пишат от МП.

Нотариусът е допуснал издаването на документ за собственост за около 35 сгради, намиращи се върху горска територия, и множество самостоятелни обекти в тях. Към някои от нотариалните дела липсват писмени доказателства как са били придобити сградите.

С оглед на тези констатации, министър Николай Найденов предлага на председателя на Нотариалната камара да бъде образувано дисциплинарно производство и да бъде наложено наказание на нотариус Веселин Петров. Копие от протокола от проверката е изпратено на Съвета на нотариусите.

Извършват се проверки и на други нотариуси по казуса „Баба Алино“.

Информацията по проверките не предопределя изхода на дисциплинарното производство, застраховат се все пак от МП.