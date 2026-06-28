Във Варна удостоверения за търпимост са издавани на килограм

След внимателен анализ вследствие на задълбочени оперативни беседи на Олег Невзоров, разследващите са установили нещо доста по-притеснително в район "Приморски" на Варна. "От 2019 до 2023 г. са издадени 1170 удостоверения за търпимост. Това е с десетки пъти повече отколкото издадените в други райони на Варна", коментира пред Нова тв и.д. главен секретар на МВР Любомир Николов.

"Там в един голям период общински служители са си затваряли очите и са позволявали на недобросъвестни собственици на имоти с попълването на една декларация с невярно съдържание да твърдят, че са заварили строеж, който е бил построен преди 2001 г.", каза Николов. До 2023 г. такива удостоверения е можело да бъдат издавани от районната администрация, а след това - само от голямата община. "Сигурен съм, че ще се установят и случаи в община Варна", каза Николов, но не направи прогноза за нови арести, защото залагали първо на "тихите оперативно-издирвателни мероприятия".

От тв ефира той посъветва общинските служители, че е по-добре да са свидетели по делата, а не като участници в престъпна схема.

Колкото до това дали украинският инвеститор Невзоров е още само свидетел по делото, Николов обясни, че той е "ползвал посредници, с които е предавал парични средства на съответните служители на общината". "Предстоят нови разпити и събиране на полезна информация, както и разпити на лица, които не са в България", каза главсекът и уточни, че става дума за украински гражданин. "Неговото значение е, че той е свързващото звено между паричните потоци" и показанията му могат да докажат евентуален умисъл. "Считаме, че е напуснал България доста преди медийния шум. Очакванията ни са да го издирим и да даде показания. Очакваме съдействие от всички партньори, не е сигурно, че е на територията на Украйна, нямам информация за неговото местонахождение", каза още Николов.

Междувременно Невзоров обяви във Фейсбук, че компанията му работи както обикновено и изпълнява "всички поети наши задължения, както и да работим по проекти". Той уверява, че сътрудничи на институциите и "веднага щом можем да предоставим по-детайлна информация, без да навредим на официалното разследването и проверките, които текат, ще организираме пресконференция".

ЗА ПЕПИ ЕВРОТО

За Петьо Петров - Еврото, друг герой, когото МВР не успява да локализира, Николов коментира, че "имаме 3 точки, на които евентуално следва да бъде установен той". По думите на Николов Еврото вече категорично не е господар на българската прокуратура. "Действията му тук са дълбоко забравени", каза той. "Архивът му е достатъчен да кажем, че е имал влияние, лостовете и част от лицата, които са били негови съратници", обясни още Николов, без да назове имена. И прехвърли топката в полето на прокуратурата.