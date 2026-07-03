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Архитект от управлението на ГЕРБ бе задържан заради "Баба Алино"

Той е вторият обвиняем във Варна и действията на първия вероятно касаят времето на ГЕРБ

Днес, 16:53
Засега най-интересна за разследващите се оказва 2023 г. - когато са налети основите на първите сгради, а и на скандала въобще.
Facebook/Благомир Коцев
Засега най-интересна за разследващите се оказва 2023 г. - когато са налети основите на първите сгради, а и на скандала въобще.

Бивш служител в район „Приморски“ на община Варна е задържан за 72 часа и привлечен към наказателна отговорност, съобщиха днес сутринта от прокуратурата. От май до юли 2023 г. той съставил удостоверения за търпимост чрез неверни обстоятелства. Става дума за три поземлени имота в местността Баба Алино - че преди 31 март 2001 г. там били изградени 20 жилищни сгради. Привлечен е като обвиняем по чл. 311 от НК, който предвижда до 5 години затвор. По-късно през деня стана ясно, че е пуснат с мярка "подписка". 

Мъжът е на 70 години, с инициали В.К, съобщи още прокуратурата. Буквите съвпадат с името на бившия главен архитект на "Приморски" Валентин Койчев. В началото на скандала той даде интервюта, в които каза, че е издал няколко удостоверения за търпимост за Баба Алино, но и че такива документи не узаконяват строежи. Запитан от bTV носи ли отговорност, той каза: „Как да кажа - ако има някакви неверни данни, може би нося. Когато го издам върху неверни факти, които са ми поднесени, носи отговорност този, който го е заявил, или този, който го поиска“. И уточни, че по всяка вероятност е издал търпимостта по неверни факти, но го разбира едва сега.

Койчев заемаше поста в мандата на ГЕРБ в местната власт. Периодът на евентуалното престъпление - пролетта-лятото на 2023 г., съвпада с множество издадени във Варна документи за търпимост, което стана тогава причина новоназначеният временен главен архитект на града Стоян Петков да отнеме правомощията на районните архитекти. Петков бе сложен от Иван Портних (ГЕРБ) след разрива му с Виктор Бузев. При Благомир Коцев (ПП) Бузев се върна като главен архитект, работиха около две години, от няколко месеца Коцев и Бузев също са в разрив.

Разследването продължава. То стартира след акция миналата седмица в район "Приморски". С обвинение и мярка "подписка", пак заради документите за търпимост, е и 48-годишен геодезист. Официално бе съобщено, че неговите действия също касаят 2023 г. - Коцев встъпи през есента на 2023 г., най-вероятно отново става дума за мандата на ГЕРБ и ударното одобряване на търпимости.

На новия арест реагира бившият министър на правосъдието Андрей Янкулов. "Какво друго престъпление ще извърши този 70-годишен човек, къде ще се укрие, за да се налага неговото задържане под стража? Кое налага полицейски арест на цели 25 човека, огромното мнозинство от които остават без никакви обвинения? Наказателноправната реакция на казуса "Баба Алино" напълно се вписва в картинката на неадекватните институционални действия на всякакви нива", коментира той във "Фейсбук".

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Варна, Баба Алино, Приморски, прокуратура, арест, задържане, търпимост, Благомир Коцев

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