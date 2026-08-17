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Шишков се закани да спре тока и водата в Баба Алино, но друг път

Незаконните къщи в луксозното селища се захранват през законни обекти, твърдят министър и кмет

17 Авг. 2026Обновена
Министър и кмет обясниха, че доставчиците на ток и и вода не са много "кооперативни" за решаване на проблемите с незаконните сгради в Баба Алино.
Министър и кмет обясниха, че доставчиците на ток и и вода не са много "кооперативни" за решаване на проблемите с незаконните сгради в Баба Алино.

Токът и водата на незаконните сгради в местността Баба Алино ще бъдат спрени, обяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков, който днес е на обиколка във Варна и Добрич.

Това обаче няма да е сега и няма да е лесно, а тепърва ще се търси "техническо решение".  Арх. Шишков обясни, че прекъсването на електрозахранването и водоснабдяването трябва да стане така, че  да не бъдат засегнати законните постройки в района. Същото каза и кметът на Варна Благомир Коцев. А пък  инвеститорът - "Корпорация КУБ", обяви в нарочна позиция, че незаконни присъединявания към мрежи няма в луксозното селище няма. 

„Институциите години назад не са си вършили работата и изниква цял град. Сега по обратния ред ще разглобим незаконния град“, обяви арх. Шишков, като добави, че очаква институциите да са "на една страна" и в оперативен порядък да си помагат, така, че административните актове да издържат в съда.

В омагьосан кръг 

Оказва се, че незаконните сгради получават ток и вода през законни постройки. Още през 2025 г. при издаване на първите пет заповеди за спиране на строителството община Варна поискала прекъсване на услугите, но и ВиК-Варна, и „ЕРП Север“ отказали с мотива, че те подават вода и ток на законно построена сграда (бившата почивна станция), а от нея вървели "разклонения" към незаконните обекти, обяви кметът Благомир Коцев.

И сега трябва да се намери "техническо решение" на този проблем. Двете комунални дружества са поискали да бъде установена точната граница, от която може да бъде прекъснато захранването само на незаконното строителство.

"Проблем представлява начинът, по който са изградени ВиК връзките към постройките", посочи министър Шишков. И съобщи, че е в ход смяна на управителя на ВиК фирмата, като задача да новото ръководство е да намери начин водата да бъде спряна. 
Кметът на Варна припомни, че до момента са съставени 22 констативни акта и за 12 сгради са издадени заповеди за премахване. За още осем се очаква да бъдат издадени такива заповеди в близките седмици. Арх. Шишков посочи, че срокът за физическото събаряне ще зависи от действията на кмета на Варна и от решенията на съда.

Контра от КУБ

За да е пълен хаосът, от "Корпорация КУБ" обявиха, че в комплекса Forest Club в местността Баба Алино нелегални присъединявания няма. ""България е правова държава, която защитава правата и законните интереси на гражданите и зачита частната собственост. Окончателната съдебна преценка относно законосъобразността, както и установяването на евентуална вина, принадлежат на компетентния съд", обявиха в позиция до медиите от корпорацията на Олег Невзоров. 

"От своя страна ние действаме изцяло в рамките на закона. Интересите на инвеститорите и собствениците се защитават от екип от български юристи и адвокати чрез всички предвидени в законодателството правни механизми.  Освен това при последната проверка на комплекса не беше допуснато извършване на незаконно прекъсване на електро- и водоснабдяването. Съответните обстоятелства бяха официално документирани, както и фактът, че няма незаконно свързване към мрежата на "Енерго Про" и ВИК - Варна", твърдят от КУБ, като уверяват, че сътрудничат на държавните и общинските институции.

 

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Ключови думи:

Баба Алино, министър Иван Шишков

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