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Варненското енерго спря тока на жилища в Баба Алино

ЕРП Север съобщи за 5 сгради, а живущи твърдят, че са засегнати десетки от тях

Днес, 17:15
Сагата с "незаконния град" не спира.
FB/Областна администрация Варна
Сагата с "незаконния град" не спира.

Варненското енерго (ЕРП Север) спря тока на част от сградите в Баба Алино. Дружеството съобщи за едва пет обекта, но живеещите там хора, предимно украинци, се оплакаха, че са засегнати много потребители - десетки.

Енергото уточни, че се действа след заповед на кмета Благомир Коцев и собствени по-ранни проверки. При инспекциите са установени сгради без партиди и електромери, получаващи ток чрез мрежа след електромера на основната сграда, регистриран на името на „Форест клуб Варна”. Електричеството на тази сграда не е спирано, както и на други обекти  - а само на въпросните, които са пет. След проверките Енергото издало предписания собствениците сами да спрат захранването, те не го направили. Има обжалване от фирмите на Баба Алино без произнасяне на съда засега. От Енергото уточняват, че в такава ситуация дружеството е длъжно да спре тока.

Веднага след това социалните мрежи се напълниха с оплаквания на живущите там. Те твърдят, че тези действия на институциите са незаконни, на медиите щели да бъдат предоставени документи за плащане на сметки и т.н. Данните на собствениците варират - от засегнати 30 или 40 жилища до 100 души - сред тях и семейства с деца, стари хора.

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Ключови думи:

Баба Алино, незаконен град, ток, електричество, Енерго, ЕРП Север

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