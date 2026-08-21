ВСС не се отказва да уреди сина на свой член на синекурен пост

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отново е включила в дневния си ред молбата на Павел Стоев, син на члена на съвета Йордан Стоев, да бъде преместен от ключовата Софийска градска прокуратура. Както "Сега" вече писа, Стоев-младши иска да се прехвърли във военната прокуратура, която е в пъти по-малко натоварена от градската.

Синът на Стоев, който беше втори в класирането в конкурса за младши следователи, беше назначен в градската прокуратура от 1 юли. На 15 юли по молба на Стоев-син Прокурорската колегия откри процедура по преместване във Военната прокуратура в София. Решението е взето без никакъв коментар, като точката е гласувана анблок с куп други точки. Така не става ясно защо слабонатоварената военна прокуратура, в която делата се броят на пръсти, има по-голяма нужда от младши следовател от претрупаната градска прокуратура.

Преместването влезе в дневния ред на колегията за 5 август. Изненадващо обаче точката беше оттеглена, отново без никакви обяснения и дебат в колегията.

Сега отново точката е в дневния ред на колегията за утре.

Двоен аршин

Любопитен детайл е, че малко преди да "благослови" преместването на Стоев, колегията отказва на друг следовател да се премести от Перник във военната прокуратура в София. Тогава атестационната комисия най-подробно обяснява защо това не може да стане, тъй като следствието в Перник е много натоварено, а военното - изобщо.

Изнесени са и данни - "във Военна прокуратура - София не се отчита висока натовареност, която да обуслови увеличаването на щатната численост на следователите в органа, а именно натовареност по щат – 8, при средна за страната – 39; действителна натовареност – 9,1, при средна за страната – 46,1". Ако следователят бъде преместен от място с по-висока натовареност в такова с по-ниска, това ще доведе до затруднения в дейността на органа, което противоречи със смисъла на процедурата, приема още ВСС.

Според "Офнюз" магистратът, на когото е отказано, има 4 деца, 2 от които са с церебрална парализа и целта на преместването е да е в София, където живее и където се лекуват децата. От документите на ВСС се вижда, че само преди 2 години той е бил преместен от Бургас в Перник, тъй като е молил за място в София или в близост.

Седмица по-късно, когато се произнася по молбата на Стоев, атестационната комисия я одобрява без никакви мотиви. Предстои да видим дали утре ще има дебат по време на заседанието на колегията.

Заради това, че Стоев-младши е в Софийската градска прокуратура баща му си направи отвод при гласуването за отстраняването на градската прокурорка Емилия Русинова. По същата причина в гласуването не участва и друг член на колегията - Калина Чапкънова.

Самият Стоев беше обект на искане за дисциплинарно уволнение като член на съвета, но изтеклата давност го спаси от образуване на дисциплинарно производство.

Близко минало

В края на март 48 народни представители от 51-вото Народно събрание - от ПП-ДБ, МЕЧ и "Алианс за права и свободи", внесоха предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу члена на ВСС от парламентарната квота Йордан Стоев, като настояваха той да бъде освободен от поста. Искането беше мотивирано с публични данни, включително на разпространен на 22 май 2023 г. от бившия главен прокурор Иван Гешев аудиозапис, в който участва лице, идентифицирано като Йордан Стоев.

В разговора се споменават неформални контакти с политически фигури, включително с "Бойко" и "Банкята" и се обсъжда процесът по освобождаването на самия Гешев. Допълнително се отбелязва и неприемливият тон в разговора, в който членове на прокурорската колегия са наречени "въшки".

Реакция

Независимото сдружение на българските прокурори (НСБП) сезира днес Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с искане за обяснения за предстоящото преназначаване. От сдружението искат информация кой е инициирал процедурата и въз основа на какви факти е установено, че във военната прокуратура има нужда от още хора.

Сдружението настоява за сравнителни данни за щатната и действителната численост, свободните длъжности, броя и сложността на досъдебните производства и следствените поръчки, както и фактическата натовареност на магистратите в двата следствени отдела. Поставен е и въпросът защо кадровата необходимост се разрешава чрез намаляване на щата на градската прокуратура, без да са публично обсъдени останалите законови възможности.

НСБП пита и за мотивите на колегията да откаже преместване на следователя от Перник във военната прокуратура. "Различното разрешаване на съпоставими кадрови случаи без публично изложени основания създава основателни съмнения за избирателност и привилегировано третиране", се посочва в писмото. И се допълва, че европейските стандарти изискват обективни критерии и мотивирани решения.

Поставен е и въпросът дали решението е съвместимо с ограниченията, въведени с промените в Закона за съдебната власт, с които беше наложен мораториум върху кадровата дейност на ВСС заради отдавна изтеклия му мандат.

Всички отговори трябва да бъдат дадени публично или решението да бъде отложено, смятат от сдружението.