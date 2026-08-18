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Пенсиониран зам.-шеф на ВКС е предложен за бъдещия ВСС

Апелативен прокурор сам се предложи за член на Съвета, а още двама държавни обвинители са номинирани от колеги

18 Авг. 2026
Евгений Стайков
Евгений Стайков

Бившият зам.-шеф на Върховния касационен съд и ръководител на Търговската колегия Евгений Стайков и още трима прокурори са номинирани за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от двете квоти – парламентарна и професионална.

Кандидатурата на Стайков е предложена от Българската асоциация за европейско право (БАЕП) и внесена в Народното събрание днес. Той е номиниран за член на Съдийската колегия на ВСС, предава "Лекс".

Според правилата за избор на членове на ВСС от парламентарната квота от 1 до 21 август всяко физическо или юридическо лице, институция или организация, може да предложи кандидатури на депутатите. След това от 24 август – когато ще бъдат публикувани номинациите на обществеността, започва да тече 14-дневен срок, в който депутатите ще могат да правят същинските предложения.

Това означава, че кандидатурата на Евгений Стайков трябва да бъде припозната от някой от депутатите, за да бъде придвижена към втория етап от процедурата – изслушването. Третият етап е самото гласуване в пленарна зала. За избор на член на ВСС са необходими поне 160 гласа.

Евгений Стайков е роден на 8 януари 1960 г. Възпитаник е на 9-та Френска езикова гимназия в София. Завършва специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1984 г.

Година по-късно започва като стажант съдия в Софийския градски съд, впоследствие е младши съдия там. В периода 1988-1991 г. е съдия в Първи районен съд в столицата, а след това за година е председател на Трети районен съд.

Започва работа в СГС през 1992 г., като в периода от 1994 г. до 1998 г. е негов председател. От 1998 г. до 2009 г. е ръководител на Софийския апелативен съд. От 2015 г. е съдия в Търговската колегия на ВКС, а от март 2022 г. до пенсионирането си през януари т.г. е зам.-шеф на ВКС и ръководител на Търговската колегия.

В периода 2003-2007 г. е член на Висшия съдебен съвет.

Евгений Стайков е бил член на президиума на Арбитражния съд към БТПП и арбитър в общата листа по вътрешни и международни арбитражни дела на АС на БТПП. Член е и на Българската асоциация за европейско право от нейното основаване.

Още номинирани прокурори

Апелативният прокурор от София Пламен Евгениев сам е предложил своята кандидатура за член на Висшия съдебен съвет.

Той пише, че притежава нужните високи нравствени и професионални качества. „Имам задълбочен опит като магистрат – прокурор и съдия в продължение на повече от двайсет и пет години, който би ми помогнал да намеря правилните решения за подобряване на дейността на ВСС и на съдебната система като цяло през следващите пет години. Считам, че мога да допринеса за възстановяване на доверието в съдебната власт, преустановяване на порочните практики и назначаването на отговорни позиции на почтени и способни хора, отличаващи се с безукорен професионализъм“, заявява Евгениев, като посочва, че в концепцията си предлага конкретни промени в структурата на прокуратурата, но подчертава, че някои мерки може да срещнат „негативно отношение в определени среди“.

Пламен Евгениев започва кариерата си в съдебната система като прокурор в районната прокуратура във Велико Търново през 2002 г., където остава до 2011 г., когато започва работа в Специализираната прокуратура. През 2014 г. той става съдия в Специализирания наказателен съд, а през 2021 г. отново е прокурор, но вече в Апелативната специализирана прокуратура. В края на 2021 г. пък беше избран за председател на районния съд в Трявна. От началото на миналата година е в Апелативна прокуратура-София.

Иван Тасков от СГП е номиниран за член на ВСС от квотата на прокурорите от колежката си Теодора Златева.

Той е започнал работа в съдебната система през 1995 г. като първоначално е следовател. През 2005 г. е назначен за прокурор в СРП, а от 2010 г. е обвинител в СГП.

Зам.-шефът на Окръжна прокуратура-Смолян Атанас Илиев пък е предложен от колегата си Станчо Станчев, също зам.-шеф на тази прокуратура.

Илиев е завършил специалност „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2000 г. Работил е като адвокат, а в съдебната система е от 2005 г. като първо е бил една година следовател в Пазарджик. В периода 2006-2012 г. е прокурор в РП-Велинград, след това шест години е бил редови обвинител в РП-Пловдив, а от 2018 г. до 2024 г. е зам.-шеф на тази прокуратура. От 3 юни 2024 г. е заместник на окръжния прокурор на Смолян.

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Евгений Стайков, ВСС, ВКС, избори за ВСС

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