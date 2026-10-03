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ТИР помете няколко коли на АМ "Тракия"

Днес, 15:52

АМ "Тракия" е затворена между Нова Загора и Ямбол заради тежка катастрофа. Инцидентът е станал на 267-ия км в платното в посока към Бургас. По първоначална информация турски ТИР е ударил няколко леки автомобила и е паднал в канавката. "Три или четири коли и ТИР са се ударили. Една от колите е смачкана е и в полето", пише потребител в социалните мрежи. Сигналът за инцидента е получен в 14:23 часа.

На този етап е потвърдено, че при инцидента има двама тежко тежко ранени и един загинал.

На място са изпратени екипи на спешна помощ и пожарната. Пристигнала е и въздушна линейка, която се очаква да транспортира пострадали.

Към този момент няма официална информация за причините, довели до тежката катастрофа.

Заради инцидента на автомагистралата се е образувала колона от автомобили. Организиран е обходен маршрут през пътен възел Нова Загора - път II-55 - Нова Загора - път II-66 - Сливен - път II-53 - пътен възел "Петолъчката".

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