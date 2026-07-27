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Шофьорът от катастрофата в София е с 4 фиша за превишена скорост

Градски автобус скъса мантинела и навлезе в насрещното на "Цариградско шосе"

27 Юли 2026Обновена
Само по чудо не се стигна до жертви при катастрофата
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Само по чудо не се стигна до жертви при катастрофата

59-годишният водач на автобуса, който катастрофира тежко на "Цариградско шосе" в София, днес има 3 леки катастрофи и 4 фиша за превишена скорост. Пробите му за алкохол и дрога са отрицателни.

Автобусът скъса мантинелата на булеварда и навлезе в насрещното движение. Само бетонните прегради в края на булеварда са предотвратили по-голяма трагедия. Движението в участъка бе блокирано чак до 17:30 ч.

По информация на NOVA четирима са леко пострадали - 16-годишно момиче, жена и двама мъже. Двама са в ИСУЛ, а другите – в "Пирогов". От спешния институт съобщиха, че при тях са настанени за лечение мъж на 76 години и 16-годишно момиче. Двамата са в съзнание и са контактни, преминават подробни прегледи и изследвания, допълниха от болницата. От ИСУЛ също дадоха подробности за техните пациенти – мъж на 45 г., с контузия на ръката, а вторият пострадал е жена на 50 г., с травма на главата и на ребрата. И двамата пациенти са контактни, в стабилно общо състояние. Предстоят допълнителни прегледи. Столична община съобщи и за пети пострадал, но за него все още липсва информация.

Инцидентът е станал малко след спирка „Плиска“ в посока изхода на София. В 13:55 ч. автобусът по линия №204 е изгубил управление, преминал е през останалите ленти за движение, скъсал е мантинелата и е навлязъл в платното за насрещно движение, където е ударил друга мантинела.

Движещите се в насрещното движение автомобили са успели да спрат навреме и са предотвратили удар с автобуса, уточняват от СДВР. Причините за инцидента се изясняват. На камерите се вижда, че задната част на автобуса започва да поднася и криволичи, съобщи шефът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков. Той добави, че по протекторите на гумите видимо има наранявания, но тепърва ще се установява дали е от минаването на мантинелата, или е отпреди това.

От Столичната община се извиниха на пострадалите и на всички, засегнати от инцидента, и обещаха пълна проверка. Автобусът е преминал годишен технически преглед съвсем наскоро – на 21 юли, а на 25 юни е бил на техническо обслужване. Водачът е ползват три дни отпуск от 22 до 24 юли 2026 г., последвани от два дни седмична почивка – 25 и 26 юли. На 27 юли той е застъпил първата си работна смяна.

Предстои да бъдат прегледани записите от видеонаблюдението. Към момента те не могат да бъдат изтеглени от автобуса поради установен теч на гориво, поясняват от общината.

 

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Ключови думи:

катастрофа, мантинели

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