Един от джигитите от "Ботунец" живее като социално слаб в общинско жилище

Васил Филипов - един от обвинените за жестоката катастрофа на "Челопешко шосе", отнела четири живота в петък вечер, живее като социално слаб в общинско жилище в столичния квартал "Ботунец". Това става ясно от решение на Административния съд в София, цитирано от BIRD.BG

Филипов в момента е настанен в болница "Света Анна".

Той живял в блок в Ботунец до 2025 г., когато местната кметица му е отнела това право. Тя се усъмнила, че мъжът е социално слаб. Той е завел дело и Административният съд в София е решил, че е в правото си.

В четири страници съдът е казал, че липсват мотиви в решението на кмета, а позоваването на факта, че мъжът или член на неговото семейство е собственик на имот, не било достатъчно. Така Васил Филипов се е върнал в апартамента си, където живее и до днес, а заради съдебното решение общината му е заплатила и 1000 лв разноски за адвокат.

Кметът на район "Кремиковци" Лилия Донкова разказа по БНТ за случая. "През 2025 година правим проверка на всички общински наематели, при което се установява, че семейството се закупили на едно от децата малко жилище. Това е причината, поради която ние сме предприели действия, защото вече по този критерий не отговарят на условията на Наредбата за настаняване в общинско жилище. Предприели сме мерки за извеждане. Имаме заповед за прекратяване на наемни отношения, както и за извеждане, но от Административния съд решиха, че това не е достатъчно основание, че са купили апартамента, да бъдат изведени и ни санкционираха и да платим глоба в размер на хиляда лева за това, че неправомерно сме издали заповед. Аз и до днес смятам, че не е неправомерно, но решението е едноинстанционно и нямаме право на обжалване", казва кметицата.

"С тази група "Калашниците", така наречената, имаме още един казус с едно незаконно строителство, но така и не можахме да докажем, защото никой не призна, че са го извършили те.", обяви още Донкова.

Кметът на района допълни, че още в понеделник, в Столична община е било внесено искане в участъка на инцидента да бъдат изградени пътни неравности, повдигнати пешеходни пътеки, както и да бъдат инсталирани камери, тъй като отсечката е права и явно предизвиква шофьорите да карат с много бърза скорост.

Във вторник съдът постанови мярка за неотклонение "задържане под стража" на другия шофьор, обвинен за катастрофата - Траян Филипов.

Мярка за Васил Филипов не беше разгледана заради здравословното му състояние. Той е настанен в клиника по неврохирургия и се подготвя за операция поради множество травматични увреждания на гръбначния стълб.