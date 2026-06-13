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Трима младежи загинаха в жестока катастрофа

Водачът е на 25 г., който е с книжка от Германия, получена преди по-малко от месец

13 Юни 2026
Илияна Кирилова

Трима младежи загинаха, а четвърти е в критично състояние след жестока катастрофа, станала снощи на пътя между селата Крислово и Динк. Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 в 23:40 ч., съобщава 

По първоначална информация джип БМВ е излязъл от пътя, ударил се е в дърво и се е обърнал по таван. На място незабавно са изпратени екипи на Спешна помощ, РУ-Труд и пожарната.

При пристигането на екипите е установено, че в автомобила са пътували четирима мъже. Водачът и един от пътниците са загинали на място.

Третият мъж е бил открит на пътното платно в близост до катастрофиралия автомобил, като също е починал вследствие на тежките травми. Четвъртият пътник е транспортиран в болница в критично състояние.

Проверката е установила, че автомобилът е управляван от 29-годишния си собственик. Той е придобил свидетелство за управление на моторно превозно средство в Германия преди по-малко от месец. Другите две жертви са на 27 и 28 години, а пострадалият мъж е на 25 години.

Причините и обстоятелствата около тежкия инцидент се изясняват в рамките на досъдебно производство под наблюдението на Окръжна прокуратура – Пловдив.

Разследващите работят по установяване на всички факти, довели до фаталната катастрофа.

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