И вторият обвинен за трагедията на Челопешко шосе е оставен в ареста

Софийският градски съд определи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“, спрямо Васил Филипов, вторият обвинен за катастрофата на Челопешко шосе. До този момент за него се твърдеше, че е със счупен гръбнак и че изобщо не може да има гледане на мярката. Сега обаче тя се гледа в болничната му стая в Окръжна болница.

Според мотивите на съда е налице обосновано предположение за съпричастност на Васил Филипов към деянието. Съдът посочи, че събраните до момента доказателства сочат, че и двамата водачи са се движили със значително превишена скорост, като има достатъчно данни относно механизма на настъпване на произшествието.

От представената днес експертиза се установява, че Васил Филипов е управлявал автомобила си с не по-малко от 113 км/ч при разрешена максимална скорост от 60 км/ч. Според съда няма данни двамата водачи да са участвали в гонка или автомобилите им да са се блъснали помежду си, но обвиняемият е нарушил правилата за движение и е пренебрегнал пътната обстановка.

Съдът прие, че събраните доказателства сочат към извършване на деянието при евентуален умисъл, а не по непредпазливост, предвид значителното превишаване на скоростта в район на кръстовище, пешеходна пътека и спирка на градския транспорт.

Съдът отчете и обстоятелството, че пътният участък е бил добре познат на обвиняемия, тъй като той е бил санкциониран три пъти през 2026 г. за превишена скорост именно на Челопешко шосе – на 13 февруари, 18 февруари и 12 март.

Съдът посочи още, че след възпламеняването на автомобила е съществувала реална опасност от настъпването на още по-тежки последици и повече жертви, като единствено бързата намеса на пожарникарите е предотвратила по тежки последици.

От справката за нарушенията на водача става ясно, че той е санкциониран общо седем пъти за превишена скорост, като повечето нарушения са извършени в населени места. Според съда това сочи трайно незачитане на правилата за движение по пътищата и обосновава реален риск от извършване на друго престъпление.

По отношение на здравословното състояние на обвиняемия съдът се позова на представената медицинска експертиза, според която състоянието му позволява да бъде настанен в болницата към затвора по време на възстановителния период, а след това – в следствения арест. Мярката ще се изпълнява първоначално в болницата към затвора. По време на заседание присъства и лекар, който заяви, че няма пречка да бъде транспортиран.

Определението на Софийския градски съд подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд. В случай на такива заседанието ще бъде на 23 юни.

Другият обвиняем - Траян Филипов, също е вече в болницата в затвора. Неговата мярка пък бе гледана в "Пирогов".