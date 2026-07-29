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Автобус 204 от катастрофата в София е бил с изправни спирачки

И гумите на превозното средство са били в съответствие с изискванията

29 Юли 2026
Техническата експертиза на превозното средство не е установила отклонения от установените норми.
БГНЕС
Техническата експертиза на превозното средство не е установила отклонения от установените норми.

Спирачната система на автобуса по линия 204, който катастрофира на 27 юли на столичния булевард "Цариградско шосе", е била изправна. Това е заключението на експертната комисия, назначена от директора на поделение "Дружба" на "Столичен автотранспорт", съобщиха оттам.

Автобусът скъса мантинелата на булеварда и навлезе в насрещното движение. Само бетонните прегради в края на булеварда предотвратиха по-голяма трагедия. Четирима души леко пострадаха. За 59-годишния водач на автобуса се разбра, че има 3 леки катастрофи и 4 фиша за превишена скорост. Пробите му за алкохол и дрога бяха отрицателни.

Техническата експертиза на превозното средство не е установила отклонения от установените норми. На база извършената обстойна документална и техническа проверка експертната комисия е стигнала до категоричното заключение, че "всички възли, агрегати и системи, имащи отношение към безопасната експлоатация на превозното средство, са работели коректно преди възникването на пътнотранспортното произшествие".

От извършената проверка не се установяват данни автобусът да е имал техническа неизправност преди настъпване на пътно-транспортното произшествие, която е могла да бъде причина за инцидента. Гумите на превозното средство са били в съответствие с изискванията. Измерената дълбочина на протектора е била 13 мм на първия мост, 12 мм на втория и 15 мм на третия. 

"Констатираната по време на техническата експертиза повредена цялост на гума е характерно за ПТП следствие и не представлява предхождаща техническа неизправност. След извършени измервания със съответната апаратура е установено, че спирачната система работи в допустимите граници, без отклонения", казват още от Столичен автотранспорт".

 

Съмнения

"По данни на две от камерите на автобуса се вижда, че след задминаване на друго превозно средство започва тресене и странни движения на задната част на автобуса", коментира пред БНТ шефът на Комисията по транспорт към Столичния общински съвет (СОС) Иван Таков. По думите му от данните на GPS-а се разбира, че автобусът е карал непосредствено преди инцидента с около 70 км. в час, което, въпреки че е в рамките на допустимото, за тази доста овехтяла техника, "може би е малко висока скорост". Той отново повтори, че катастрофиралият автобус е на 23 години и вече има над 1 млн. км. "Има още 39 от същия модел автобуси, а общо са около 110 над 20 г. в момента в движение по линиите на столичния автотранспорт", каза още той, добавяйки, че има крещяща необходимост от подмяна на този състав.

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Ключови думи:

катастрофа, мантинели, София

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