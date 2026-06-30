Маршрутите на столичния транспорт влязоха в Sofia2Go

Центърът за градска мобилност обяви нови функции за пътниците на софийския градски транспорт месец след представянето на приложението „Sofia2Go“. Чрез него потребителите ще избягват опашките на пунктовете на ЦГМ и могат да добавят картата си директно с QR-кода на гърба на пластиката.

След актуализация на апликацията вече може да се планират маршрути с начална и крайна точка, а може да се запазват и любими такива. Също така е достъпно и виртуално табло с актуалната информация за състоянието на превозните средства и разписанията на всички линии на транспорта, както показват приложенията „Google Maps“ и „Moovit“.

Потребителите на „Android“ могат да използват виртуалната си карта в „Wallet“, като така се деактивира пластиката. Е-картата е валидна дори и след падане на батерията на устройството, уточняват от ЦГМ на коментар във Facebook. Пътуващите с телефони с iOS операционна система все още не може да си добавят е-картата към „Apple Wallet“.