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Маршрутите на столичния транспорт влязоха в Sofia2Go

Дигиталната карта в телефона ще може да се ползва и при паднала батерия

Днес, 09:42
БГНЕС

Центърът за градска мобилност обяви нови функции за пътниците на софийския градски транспорт месец след представянето на приложението „Sofia2Go“. Чрез него потребителите ще избягват опашките на пунктовете на ЦГМ и могат да добавят картата си директно с QR-кода на гърба на пластиката. 

След актуализация на апликацията вече може да се планират маршрути с начална и крайна точка, а може да се запазват и любими такива. Също така е достъпно и виртуално табло с актуалната информация за състоянието на превозните средства и разписанията на всички линии на транспорта, както показват приложенията „Google Maps“ и „Moovit“.

Потребителите на „Android“ могат да използват виртуалната си карта в „Wallet“, като така се деактивира пластиката. Е-картата е валидна дори и след падане на батерията на устройството, уточняват от ЦГМ на коментар във Facebook. Пътуващите с телефони с iOS операционна система все още не може да си добавят е-картата към „Apple Wallet“.

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Ключови думи:

градски транспорт, София, Столична община

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