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София обяви конкурс за главен архитект

27 Юли 2026Обновена
Васил Терзиев
Васил Терзиев

Столичната община обявява конкурс за заемане на длъжността „главен архитект“. Ключовата позиция ще бъде заета чрез открит конкурс в два етапа – тест за проверка на професионалните знания и познанията за администрацията, последван от интервю с допуснатите кандидати.

Кандидатите трябва да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Архитектура“, минимум пет години професионален опит или придобит II младши ранг, пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването ѝ, както и да отговарят на останалите нормативно определени изисквания за заемане на длъжността, поясняват от общината.

На поста няма титуляр от януари, когато Богдана Панайотова напусна след тежък конфликт с кмета Терзиев. Оттогава половин година длъжността се изпълнява от Боян Недев, заместник на главния архитект. Една ключова причина за напускането на Панайотова беше новата структура на общинската администрация, която прехвърли основната част от екипа на главния архитект към зам.-кмета Любомир Георгиев, който е с ресор градско планиране и развитие.

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Ключови думи:

главен архитект, Столична община, София, Васил Терзиев

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