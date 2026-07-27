София обяви конкурс за главен архитект

Столичната община обявява конкурс за заемане на длъжността „главен архитект“. Ключовата позиция ще бъде заета чрез открит конкурс в два етапа – тест за проверка на професионалните знания и познанията за администрацията, последван от интервю с допуснатите кандидати.

Кандидатите трябва да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Архитектура“, минимум пет години професионален опит или придобит II младши ранг, пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването ѝ, както и да отговарят на останалите нормативно определени изисквания за заемане на длъжността, поясняват от общината.

На поста няма титуляр от януари, когато Богдана Панайотова напусна след тежък конфликт с кмета Терзиев. Оттогава половин година длъжността се изпълнява от Боян Недев, заместник на главния архитект. Една ключова причина за напускането на Панайотова беше новата структура на общинската администрация, която прехвърли основната част от екипа на главния архитект към зам.-кмета Любомир Георгиев, който е с ресор градско планиране и развитие.