Кметът на София заведе дело срещу депутат от ДПС и му блокира сметките

Столичният кмет Васил Терзиев заведе дело за клевета срещу депутата от ДПС Станислав Анастасов и успя да блокира сметките му до произнасяне на съда. Това става ясно от съобщение на Столичната община

"Кметът на Столична община Васил Терзиев предприе действия в защита на обществения стандарт и институционалния авторитет, като заведе дело за вреди от обидни и клеветнически твърдения, срещу народния представител от ДПС Станислав Анастасов. В исковата молба, подадена до Софийския градски съд, е поискано и налагане запор върху банковите сметки на ответника до размера на претендираната сума от 20 000 евро", разказват от общината.

В съобщението се посочва и, че "повод за заведеното дело е публикация на Анастасов от 12.03.2026 г., в която той отправя абсурдни и тежки обвинения, наричайки кмета на столицата „основен спонсор на педофилска секта“, „набеден за кмет“ и „дегенерат“" и че "тези неверни твърдения бяха тиражирани в медийното пространство, достигайки до стотици хиляди читатели".

В своята позиция Васил Терзиев заявява категорично, че докато критиката е полезна за всеки политик, съзнателното разпространение на лъжи е червена линия, която не може да бъде пресичана: „Когато публични личности започнат съзнателно да разпространяват клевети, да приписват престъпления без доказателства и да превръщат омразата в политически инструмент, вече не става дума за критика. И не става дума за моя личен комфорт. Става дума за това какъв обществен стандарт приемаме за нормален“, посочва кметът.

Според Васил Терзиев безнаказаното потъпкване на фактите разрушава доверието в институциите и самата демокрация. Той подчертава, че отговорността е още по-голяма, когато подобно поведение идва от хора, призовани да представляват гражданите в Народното събрание.

„Избрах да потърся защита по съдебен ред не защото не мога да понеса поредната обида, а защото вярвам, че демокрацията не се защитава само с избори. Тя се защитава и с ясното разбиране, че свободата на словото не е свобода да клеветиш без последствия“, допълва Терзиев.

Съдът вече е допуснал налагането на запор, което самият ответник потвърди публично, оплаквайки се от блокирани банкови сметки.