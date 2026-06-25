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Кметът на София заведе дело срещу депутат от ДПС и му блокира сметките

Васил Терзиев съди за клевета Станислав Анастасов от партията на Делян Пеевски

25 Юни 2026
Васил Терзиев
bTV
Васил Терзиев

Столичният кмет Васил Терзиев заведе дело за клевета срещу депутата от ДПС Станислав Анастасов и успя да блокира сметките му до произнасяне на съда. Това става ясно от съобщение на Столичната община

"Кметът на Столична община Васил Терзиев предприе действия в защита на обществения стандарт и институционалния авторитет, като заведе дело за вреди от обидни и клеветнически твърдения, срещу народния представител от ДПС Станислав Анастасов. В исковата молба, подадена до Софийския градски съд, е поискано и налагане запор върху банковите сметки на ответника до размера на претендираната сума от 20 000 евро", разказват от общината.

В съобщението се посочва и, че "повод за заведеното дело е публикация на Анастасов от 12.03.2026 г., в която той отправя абсурдни и тежки обвинения, наричайки кмета на столицата „основен спонсор на педофилска секта“, „набеден за кмет“ и „дегенерат“" и че "тези неверни твърдения бяха тиражирани в медийното пространство, достигайки до стотици хиляди читатели".

В своята позиция Васил Терзиев заявява категорично, че докато критиката е полезна за всеки политик, съзнателното разпространение на лъжи е червена линия, която не може да бъде пресичана: „Когато публични личности започнат съзнателно да разпространяват клевети, да приписват престъпления без доказателства и да превръщат омразата в политически инструмент, вече не става дума за критика. И не става дума за моя личен комфорт. Става дума за това какъв обществен стандарт приемаме за нормален“, посочва кметът.

Според Васил Терзиев безнаказаното потъпкване на фактите разрушава доверието в институциите и самата демокрация. Той подчертава, че отговорността е още по-голяма, когато подобно поведение идва от хора, призовани да представляват гражданите в Народното събрание.

„Избрах да потърся защита по съдебен ред не защото не мога да понеса поредната обида, а защото вярвам, че демокрацията не се защитава само с избори. Тя се защитава и с ясното разбиране, че свободата на словото не е свобода да клеветиш без последствия“, допълва Терзиев.

Съдът вече е допуснал налагането на запор, което самият ответник потвърди публично, оплаквайки се от блокирани банкови сметки.

 

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Ключови думи:

Васил Терзиев, Станислав Анастасов, клевета

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