Терзиев връща сделката за имота в “Младост”

Кметът Васил Терзиев зае уклончива позиция по горещата тема за предвиденото строителство на висока сграда на столичния булевард “Александър Малинов” в кв. “Младост”, което предизвика многолюден протест. Според Терзиев икономическият интерес на общината в тази сделка е добре защитен, но чувствителността на хората не може да бъде подценена. В крайна сметка стана ясно, че кметът връща решението за повторно гласуване в СОС. Днес е последният ден, в който може да стане това.

“Дали трябва да има 75-метрова, 50-метрова сграда, това са решения, които са взимани преди много години при изготвянето на плановете. Но концепцията, че големите сгради трябва да са на големи булеварди, е правилна”, коментира Терзиев. Според него по-големият проблем е как е балансирана територията и дали има достатъчно детски градини, училища, зелени площи. “Там е изпусната нишката, а не концептуално къде трябва да бъдат високите сгради”, каза Терзиев. Така и не се разбра какво мисли той по темата редно ли е общината да прибягва към такова мащабно строителство по искане на миноритарен съсобственик на терен, който е почти изцяло общинска собственост. Както “Сега” писа, в “Младост” е предвидено да се строи по заявление на частен съсобственик, който държи 7.78% от терен от 5.8 декара. Срещу този малък дял инвеститорът ще вземе сериозна част от предвиденото огромно РЗП - над 59 000 кв. м., общината ще получи като компенсация 30% от РЗП-то върху нейния дял от имота като построени сгради.

Вчера зам.-кметът Любо Георгиев обясни, че общината ще предложи изменение на ПУП-а за терена с по-ниски параметри за застрояване, но и това предложение предизвика остри критики от жителите на квартала. Те настояват на общинската част от имота да не се строи изобщо и това да остане зелено пространство или да бъде използвано алтернативно за паркинг. Това означава да се постигне съгласие за разделяне на терена с частния съсобственик.

ОТКАЗ

Служебното правителство е изразило негативно становище по искането на София да получи безвъзмездно от държавата две знакови сгради - на бившия Нотариат и на бившата централа на СДС на ул. "Г.С.Раковски" 134, разбра се от изказване на кмета Терзиев. Имало положително становище за сградата на "Сливница" 235. Не се разбра дали ще се стигне до реалното й прехвърляне след встъпването в длъжност на новото правителство. София поиска от държавата серия от имоти, включително терени за нуждите на детски градини.