СОС пусна скандалната 22-етажна сграда в "Младост"

Столичният общински съвет даде зелена светлина за скандалната сделка за изграждане на 22-етажна сграда на бул. "Александър Малинов" в кв. "Младост". Мнозинство от 34 съветници - от ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН, съветници от "Синя София" и независимите подкрепиха сделката въпреки сериозните възражения срещу нея и заканите на "Спаси София" да блокира "Малинов" и да атакува сделката в прокуратурата. Нищо от това не трогна мнозинството, а и кметът на "Младост" Ивайло Кукурин, който твърди, че е против презастрояването на квартала, но този строеж не представлявал презастрояване.

Както "Сега" писа, общината даде разрешение за право на строеж само с цел финансова облага. Общината е собственик на огромна част от терена, върху който ще се строи новата сграда, като държи общо 92.22% от имота с размер от 5789 кв. м. Част от общинския дял е през "Софийски имоти". В този имот съсобственици на общината са частни лица, които притежават скромните 7.78% от терена или 450 кв. м. По тяхно предложение Столичният общински съвет сега даде зелена светлина за изграждане на огромно РЗП на мястото - 44 620 кв. м. надземно и 14 550 кв. м. сутерен.

Бе предвидено общината и "Софийски имоти" да получат 26% обезщетение от РЗП върху собствения си дял или 14 297 кв. м. РЗП, като общинските помещения се използват за нуждите на районната администрация, а тези на "Софийски имоти" - за даване под наем. В зала процентът на компенсация на общината от РЗП-то, което ще се изгражда за сметка на частния собственик, бе завишена на 30% или 2200 кв. м. РЗП повече. Сделката бе одобрена с 34 гласа за, като по предложение на Бойко Димитров от ПП-ДБ отпадна предвидената последваща продажба на идеални части от имота.

Гласуването на сделката въпреки категоричното несъгласие на жители на "Младост" предизвика много остра реакция в зала на съветници на "Спаси София". Одобрихте 22 етажа корупция, коментира лидерът на партията Борис Бонев. Андрей Зографски от "Спаси София" пък се възмути от мълчанието на кмет, заместник -кмет и главен архитект, които не коментираха изобщо сделката.

"Прегазихте интересите на собствения си квартал. Много отдавна бе установено, че пропускливостта на "Александър Малинов" е изчерпан. Не виждам никакъв транспортен анализ, а много отдавна трябваше да оценим ефектът върху транспорта на цялото строителство, предвидено върху булеварда. Тук се строят огромни сгради и още при строежа на "Гаранти Коза 2 част" бе констатирано, че хората няма как да си стигат до домовете", коментира съветникът от БСП за България Войслав Тодоров.

Той изтъкна, че няма никакви аргументи за сделката, след като теренът е в огромната си част общински. Според вносителя на доклада - кмета на "Младост" Ивайло Кукурин обаче строежът не се явява презастрояване, защото точно на това място нямало реализирано строителство и имотът бил подходящ. Кукурин уверява, че 22 етажа е максималното РЗП и може да не се стигне до него, но няма никакви гаранции, че фирмата ще се откаже да се възползва от максимално позволените строителни параметри. Инвеститор-строител в имота е “Билд Топ Лукс”, който е собственост на един от частните съсобственици в терена.

Интересен детайл е и фактът, че частните собственици се легитимират като такива на базата на нотариален акт, издаден по документи, през 2025 г. В същото време експерти от НАГ коментират, че при изготвянето на първия подробен устройствен план за този терен не е имало данни за частни собственици. Ако кметът не се възползва от възможността да спре това безобразие, ще направим всичко възможно да го спрем с протести заедно с хората, коментираха от "Спаси София". Терзиев, който не зае позиция при обсъждането на доклада, после коментира, че може да го върне за ново разглеждане. Той обясни, че по правилник не е задължително да има становище на кметската администрация при предложения, внесени от районни кметове и съветници.