Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

СОС пусна скандалната 22-етажна сграда в "Младост"

Ще блокираме района и ще пратим сделката в прокуратурата, обяви "Спаси София"

30 Апр. 2026
Визуализация на предвиденото строителство върху общинския терен.

Столичният общински съвет даде зелена светлина за скандалната сделка за изграждане на 22-етажна сграда на бул. "Александър Малинов" в кв. "Младост". Мнозинство от 34 съветници - от ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН, съветници от "Синя София" и независимите подкрепиха сделката въпреки сериозните възражения срещу нея и заканите на "Спаси София" да блокира "Малинов" и да атакува сделката в прокуратурата. Нищо от това не трогна мнозинството, а и кметът на "Младост" Ивайло Кукурин, който твърди, че е против презастрояването на квартала, но този строеж не представлявал презастрояване. 

Както "Сега" писа, общината даде разрешение за право на  строеж само с цел финансова облага. Общината е собственик на огромна част от терена, върху който ще се строи новата сграда, като държи общо 92.22% от имота с размер от 5789 кв. м. Част от общинския дял е през "Софийски имоти". В този имот съсобственици на общината са частни лица, които притежават скромните 7.78% от терена или 450 кв. м. По тяхно предложение Столичният общински съвет сега даде зелена светлина за изграждане на огромно РЗП на мястото - 44 620 кв. м. надземно и 14 550 кв. м. сутерен.

Бе предвидено общината и "Софийски имоти" да получат 26% обезщетение от РЗП върху собствения си дял или 14 297 кв. м. РЗП, като общинските помещения се използват за нуждите на районната администрация, а тези на "Софийски имоти" - за даване под наем. В зала процентът на компенсация на общината от РЗП-то, което ще се изгражда за сметка на частния собственик, бе завишена на 30% или 2200 кв. м. РЗП повече. Сделката бе одобрена с 34 гласа за, като по предложение на Бойко Димитров от ПП-ДБ отпадна предвидената последваща продажба на идеални части от имота.

Гласуването на сделката въпреки категоричното несъгласие на жители на "Младост" предизвика много остра реакция в зала на съветници на "Спаси София". Одобрихте 22 етажа корупция, коментира лидерът на партията Борис Бонев. Андрей Зографски от "Спаси София" пък се възмути от мълчанието на кмет, заместник -кмет и главен архитект, които не коментираха изобщо сделката.

"Прегазихте интересите на собствения си квартал. Много отдавна бе установено, че пропускливостта на "Александър Малинов" е изчерпан. Не виждам никакъв транспортен анализ, а много отдавна трябваше да оценим ефектът върху транспорта на цялото строителство, предвидено върху булеварда. Тук се строят огромни сгради и още при строежа на "Гаранти Коза 2 част" бе констатирано, че хората няма как да си стигат до домовете", коментира съветникът от БСП за България Войслав Тодоров.

Той изтъкна, че няма никакви аргументи за сделката, след като теренът е в огромната си част общински. Според вносителя на доклада - кмета на "Младост" Ивайло Кукурин обаче строежът не се явява презастрояване, защото точно на това място нямало реализирано строителство и имотът бил подходящ. Кукурин уверява, че 22 етажа е максималното РЗП и може да не се стигне до него, но няма никакви гаранции, че фирмата ще се откаже да се възползва от максимално позволените строителни параметри. Инвеститор-строител в имота е “Билд Топ Лукс”, който е собственост на един от частните съсобственици в терена. 

Интересен детайл е и фактът, че частните собственици се легитимират като такива на базата на нотариален акт, издаден по документи, през 2025 г. В същото време експерти от НАГ коментират, че при изготвянето на първия подробен устройствен план за този терен не е имало данни за частни собственици. Ако кметът не се възползва от възможността да спре това безобразие, ще направим всичко възможно да го спрем с протести заедно с хората, коментираха от "Спаси София". Терзиев, който не зае позиция при обсъждането на доклада, после коментира, че може да го върне за ново разглеждане. Той обясни, че по правилник не е задължително да има становище на кметската администрация при предложения, внесени от районни кметове и съветници. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Младост, презастрояване

Още новини по темата

Малък терен в “Младост” бе възнаграден с мегасграда
28 Апр. 2026

Започва ударно застрояване на перифериите на София

11 Апр. 2026

Защо в София може да простираме на отсрещния балкон
12 Февр. 2026

Гигантски жилищен комплекс упорито си проправя път в Пловдив
02 Ноем. 2025

Гл. архитект на София: Огромни територии в столицата са превърнати в бент
09 Окт. 2025

Депутати на ИТН внесоха скандален проект за презастрояване на София
07 Септ. 2025

"Спаси София" предлага да се плаща такса за презастрояване

15 Юли 2025

Строежи "на къра" - несъществуваща улица получи име
28 Юни 2025

Зам.-кметът на София Никола Барбутов е арестуван
24 Юни 2025

ДБ поиска от ПП спешно да промени кадровата си политика
24 Юни 2025

Нови вилни селища никнат край София
21 Юни 2025

Над 600 софиянци искат бюджет за спасяване на зелени площи
16 Апр. 2025

Куп въпроси останаха без отговор след изпита за нов архитект на София
31 Март 2025

Васил Терзиев пред дилема: смел архитект или небостъргачи в София
31 Март 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев е положил ръка върху кобура
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа