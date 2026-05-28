В "Младост" ще има 22-етажна сграда въпреки протестите

Така ще изглежда на картинка центъра на "Младост". Визуализацията бе спешно публикувана от район "Младост" заради недоволството, но жителите на квартала продължават да настояват за парк вместо сграда.

Големите протести и събраната подписка с имената на над 2000 души против плановете за изграждане на огромна 22-етажна сграда върху предимно общински терен в квартал "Младост" не трогнаха мнозинството в Столичния общински съвет. СОС потвърди решението, което предвижда върху терена от близо 6 декара да бъде учредено право на строеж на отромно РЗП. Решението бе взето след къса дискусия от същото мнозинство, което го подккрепи първоначално - ГЕРБ, Синя София, БСП, ИТН и независими, а дебатите бяха прекратени преждевременно. Много е вероятно решението да бъде оспорено и по съдебен път.

Както "Сега" писа, общината даде разрешение за право на строеж само с цел финансова облага. Общината е собственик на огромна част от терена, върху който ще се строи новата сграда, като държи общо 92.22% от имота с размер от 5789 кв. м. Част от общинския дял е през "Софийски имоти". В този имот съсобственици на общината са частни лица, които притежават скромните 7.78% от терена или 450 кв. м. По тяхно предложение Столичният общински съвет даде зелена светлина за изграждане на огромно РЗП на мястото - 44 620 кв. м. надземно и 14 550 кв. м. сутерен. София ще получи като компенсация 30% от готовото РЗП - първоначално компенсацията бе предложена на ниво от 26%.

Кметът Васил Терзиев върна решението за прегласуване, като в аргументите кметът е изтъкнал, че икономическата изгода от сделката е голяма и общината ще получи обезщетение над пазарните нива. Терзиев обаче изтъква, че предвиденото строителство е огромно и следва отново да се прецени, като се отчете натоварването на транспортната, социалната и образователната инфраструктура в района. Терзиев така и не внеся на този етап алтернативно предложение, което да доведе до по-ниски параметри на застрояване. Такъв ангажимент пое заместник-кметът арх. Любо Георгиев. Нито Терзиев, нито Георгиев взеха думата при краткото обсъждане на точката.

Преди самото заседание съветници и кметът на "Младост" Ивайло Кукурин дадоха дълъг брифинг, в който продължават да твърдят, че строителството на сградата е супер изгодно за района, защото "Младост" ще получи огромно РЗП за нула евро. Проектът щял да допринесе за завършването на "Младост" - център, където освен огромната сграда има и други предвидени обекти, а покрай строежа ще бъдат изградени и 600 подземни паркоместа, 200 - за общината.

Всичко това предизвика остри изказвания и преди, и по време на заседанието. Решението да се продължи с приемането на доклада въпреки категоричното нежелание на жителите на "Младост" бе определено от лидера на "Спаси София" Борис Бонев като безочивло решение на хора, които само са интересуват "как да кешират и да харчат парите си". От "Спаси София" разкритикуваха остро мълчанието на Терзиев и липсата на реално внесен алтернативен доклад. Много остро изказване направи и жител на района, който бе допуснат до микрофоните против правилата въпреки взетото решение за преустановяване на изказванията.