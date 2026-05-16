Църквата обяви строежа на "Шишман" за неизбежен

В противен случай сградата ще рухне, оправдават се от настоятелството на "Александър Невски"

Днес, 20:40
На мястото на сегашните постройки инвеститорът иска да вдигне 4 и 5-етажни блокове

Църковното настоятелство на патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ потвърди, че се е съгласило имотът, който притежава в сградата на ул. „Цар Иван Шишман“ 11 в София, да бъде даден за голям инвестиционен проект. Оттам представят решението като неизбежно, защото в противен случай сградата, за която никой не полага грижи, ще рухне.

Както "Сега" вече писа, частни собственици и организация, свързана с БПЦ, искат да съборят три двуетажни сгради на емблематичната улица “Цар Иван Шишман” в идеален център на София и на тяхно място да строят 4 и 5-етажни блокове. Собственици на имота са две физически лица, фирма “Санара Прима” ЕООД и религиозната организация, стояща зад катедралата “Св. Александър Невски”. Гражданите от съседните сгради вече се обявиха срещу плановете на инвеститорите.

От БПЦ обясняват, че притежават имот от 118 кв. м, на първия етаж от двуетажна постройка, към който принадлежат и 39 кв. м. мазе. Имотът е завещан на патриаршеската катедрала от оперната певица Екатерина Апостолова, като в сградата има и други съсобственици. Към момента на придобиване той е в тежко състояние и e необитаем от години. "От 2017 г. насам бяха правени многократни опити сградата да бъде обезопасена, като през 2025 г. бе сложена и мрежа на фасадата, която да предпазва от падащи предмети. В резултат на извършено обстойно конструктивно обследване беше заключено, че тя е опасна за обитаване", се казва в позицията. 
 
В нея се съобщава, че през 2021 г. частна компания, собственик на съседни имоти, е уведомила църковното настоятелство за свое инвестиционно намерение, което включва изграждането на подземен паркинг в непосредствена близост до сградата. "Тъй като изкопните работи, съпътстващи такъв голям проект, биха допринесли за рухването на необитаемата от повече от двадесет години постройка, църковното настоятелство на патриаршеската катедрала, както и другите съсобственици на имота, взеха решение къщата на ул. „Цар Иван Шишман“ 11 да бъде включена в общия проект на инвеститора при стриктното спазване на Устава на БПЦ-БП", пише още в позицията.
 
Действията на църковното настоятелство във връзка с този казус са под надзора и одобрението на Светия синод на БПЦ-БП.

По скандала се изказа и зам.кметът на София Любомир Георгиев. Той каза, че проектите за ново строителство са все още са на много ранен етап и няма издадени разрешения за строеж. "Това е етап, в който възложителят, собственикът, заявява намерение. Всеки може да го направи и това по никакъв начин не гарантира бъдещото изпълнение на тези проекти", обясни Георгиев.

Той уточни, че към момента става дума единствено за обеми и параметри на застрояване, а не за реални архитектурни проекти. Няма издадено разрешение за строеж, а процедурата тепърва предстои и включва съгласуване с Министерството на културата и Националния институт за недвижимо културно наследство. "Шишман" е доста специфична улица в София, със свой характер и дори градски фолклор. Затова ще гледаме под лупа нещата", подчерта Георгиев.

