Малък терен в “Младост” бе възнаграден с мегасграда

Частни собственици на малък имот от 450 кв. м. в “Младост” ще получат възможност да строят върху съседен голям общински терен мегасграда с разгъната застроена площ от 59 170 кв. м. Тази неравна сделка става възможна само защото мини теренът на частниците от 450 кв. м. е част от голям имот от 5789 кв. м, който е обща собственост със Столична община и “Софийски имоти”. Вместо да обезщети частниците по друг ред, кметът на район “Младост” Ивайло Кукурин предлага общината да им учреди право на строеж върху целия имот. Така срещу дела си от 7.78 % от земята частникът, който се явява и строител-инвеститор, ще получи 76% от РЗП-то.

Скандалната сделка е предложена за сесията на СОС в четвъртък и вече предизвика остри коментари от съветници от “Спаси София” и ПП-ДБ. Предложението касае имот от 5789 кв. м. на централния булевард “Александър Малинов”. През 2022 г. със заповед на главния архитект на София за този терен е одобрено изменение на ПУП-а, като при него е гарантирано според доклада на кмета максимално добри параметри за застрояване. Така върху имота може да се реализира РЗП от 44 620 кв. м. надземно и 14 550 кв. м. сутерен. Всичко това е представено като добро решение въпреки сериозния проблем с презастрояването на “Младост”.

Столична община е собственик на 2499 кв. м. или 43.2% от имота , 49% са собственост на “Софийски имоти”. Частните лица, които предлагат сделката, притежават едва 7.78% от имота. При учредяването на строеж обаче се предвижда общината и “Софийски имоти” да получат като обезщетение 26% от РЗП-то, но не върху целия имот, а върху собствения си дял от него. Така за общината се получава обезщетение от 6697 кв. м. РЗП, а за “Софийски имоти” - 7600 кв. м. Останалото РЗП остава за частните собственици, които се явяват и инвеститори и строители през фирма “Билд Топ Лукс”.

Интересен детайл е и фактът, че частните собственици се легитимират като такива на базата на нотариален акт, издаден по документи, през 2025 г. В същото време експерти от НАГ коментират, че при изготвянето на първия подробен устройствен план за този терен не е имало данни за частни собственици. “Идеята беше да се продаде право за строеж за този имот и с приходите да се изгради спортна зала”, разказа бившият главен архитект на Софи Петър Диков. Според експерти много по-логично е съсобствениците в терена да бъдат обезщетени с друг имот, а този терен да се реализира изцяло за нуждите на общината. С постъпленията от такъв един обект могат да се отчуждат много зелени терени на територията на “Младост”. Не е ясно и как точно е смятан процентът на обезщетение - 26%, нито какво точно ще се получи срещу тези 26%. Много често при такива замени се получават лоши помещения, коментират запознати.

ЦИНИЧНО БРУТАЛНА СХЕМА

“Това е цинично брутална схема с общински имоти в и без друго презастроения Младост - частният инвеститор собственик на едва 7% от терена ще получи 74% от построеното. Предлага се да допуснем 65 000 кв.м. РЗП с позволение за 22 етажа - това са над 60 метра!”, коментира съветникът Борис Бонев. За първи път тази безумна идея се лансира през 2022 г. от бившия районен кмет, ГЕРБ, ВМРО и ДБ и после оттеглен. Сега е внесена от кмета на район “Младост” Ивайло Кукурин и Драгомир Драгомиров - и двамата шумно напуснали “Продължаваме промяната” "заради корупция", а ненапусналият я председател на Общинския съвет - Цветомир Петров - пък реши, че архитектурната комисия, занимаваща се със строителните доклади, няма да разглежда доклада въобще. Вместо задълбочен професионален дебат, явно се цели "инвестицията" да мине по бързата писта, далеч от публичното внимание и без необходимата експертна дискусия”, коментира във “Фейсбук” лидерът на “Спаси София” Борис Бонев.

С остри критики излезе и Симеон Ставрев от ПП-ДБ.

"Освен ниския процент, в представения проект на решение липсва изрично условие обектите да бъдат предадени завършени „до ключ“. При сегашния текст съществува реален риск Столична община да получи помещенията на „шпакловка и замазка“, което ще наложи допълнителни разходи от публичния бюджет за довършителни работи", написа той.