В "Младост" готвят протест срещу плана за 22-етажна сграда

На 12 май пред общината на столичния район "Младост" ще се проведе протест срещу плановете да се изгради нова огромна сграда до метростанцията на бул. "Александър Малинов". Събитието, насрочено във Фейсбук , вече е предизвикало интереса на повече от 1000 души.

На 30 април Столичният общински съвет одобри сделка, с която разрешава строежа на 22-етажна сграда върху терен от 5789 кв. м., който е на 92.22% общинска собственост. По предложение на частните собственици, които държат останалите 7.78% от терена, съветът позволява да се изгради сградата с разгърната застроена площ от 59 170 кв.м.

Предложението да се даде зелена светлина на проекта е внесено от кмета на "Младост" Ивайло Кукурин. А решението беше прието с гласовете на 34 съветници – от ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН, "Синя София" и независими.

Противопостави се "Спаси София", като лидерът на партията Борис Бонев нарече решението "22 етажа корупция". Нямаше реакция от столичния кмет, нито от главния архитект на София.

Сега срещу проекта се организират и граждани. В анонса за протеста във Фейсбук, пуснат от Георги Дакашев, се казва, че "Младост няма нужда от нови гигантски сгради на общинска територия / Младост има нужда от въздух; Младост няма нужда от още трафик / Младост има нужда от свободни междублокови пространства; Младост няма нужда от още коли, които няма къде да паркират / Младост има нужда от зеленина".

На протеста ще бъдат поканени 34-те общинари, гласували в подкрепа на строежа, както и районният кмет Ивайло Кукурин, внесъл предложението. Демонстрацията ще се проведе от 18 часа, пред сградата на община Младост, на ул. "Свето преображение" 1.