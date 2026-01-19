Съветник със спорен мандат ще взима решения за София



Административният съд- София град отложи за пореден път делото срещу решението на Общинската избирателна комисия Столична, с която от поста му бе отстранен независимият общински съветник Иван Алексиев. Вместо него от миналата седмица решения в СОС взима новозаклелият се съветник от “Възраждане” Антон Бранков. Бранков се закле като съветник въпреки съмненията за изборни машинации в ОИК и вече успя да гласува по знакова имотна сделка в СОС.

Делото в Административния съд бе заведено по жалба на Иван Алексиев, след като на 15 декември ОИК се произнесе за отстраняването му със спорен брой гласове. Член на ОИК - Явор Гочев, твърди, че гласът му е отчетен неправомерно в подкрепа на решението. Гочев е възразил веднага, че отразяването е невярно, но това не е довело до корекции на протокола.

До отстраняване на Алексиев се стигна при много спорни обстоятелства - той е избран за депутат от партия “Възраждане” на 9 ноември, 2023 година, като малко по-рано - на 30 октомври, е избран и за общински съветник. На 10 ноември Алексиев изрично е заявил волята си, че не желае да бъде избиран за народен представител и да встъпва в длъжност. На 13 ноември след този отказ той е положил клетва като общински съветник. По тези факти ОИК вече се е произнасяла - още през 2023 година, в полза на Алексиев. След дело във ВАС и дадени указания от съда на 15 декември, 2025-а година ОИК Столична се произнася отново, но в обратна посока. Членовете на комисията вече считат, че въпреки обявената воля, че не иска да бъде Народен представител, Алексиев де факто вече е бил избран за такъв и е в ситуация на несъвместимост към момента на полагане на клетвата като съветник четири дни по-късно.

Не е ясно как ще се произнесе съдът по съществото на тази жалба, подадена от наследника на Алексиев в СОС Антон Бранков, но е ясно, че член на ОИК категорично отрича да е гласувал в подкрепа на решението за отстраняването на Алексиев. По искане на адвокатите на Иван Алексиев Явор Гочев и друг член на общинската комисия следваше да свидетелстват днес пред съда, но делото бе отложено. На заседанието следваше по искане на отсрещната страна да свидетелстват други двама членове на комисията. От заседанието няма запис и решението да няма такъв е взето официално, тоест не се оспорва.

Междувременно клетвата на Бранков, който успя на първото си заседание да подкрепи скандална сделка с апетитни терени в район “Изгрев”, предизвика остри политически коментари. Миналия четвъртък в СОС беше произведен 31-вият глас за безобразията – чрез незаконна клетва. Нов общински съветник беше заклет въпреки висящо съдебно дело, със спорно решение на ОИК, при което един „против“ е отчетен като „за“, без стенограма, без видео и без корекция на протокола. Резултатът: точно 31 гласа и веднага след клетвата – ключово гласуване, с което беше прокарана скандалната продажба на общински терени в район „Изгрев“. Това не е случайност, а технология за бетониране на статуквото на ГЕРБ”, коментира Симеон Ставрев от ПП-ДБ. “Решението на ОИК е взето неправомерно, тъй като не са събрани необходимия брой гласове. На проведеното на 15 декември 2025 г. заседание 23 от членовете на общинската избирателна комисия са гласували "за", но в протокола и решението са записани 24 гласа. Това се удостоверява от писмено възражение на г-н Явор Петров Гочев - член на ОИК. Възражението е подадено веднага, след като членът на ОИК установява, че името му е вписано сред гласувалите "за", докато той е гласувал "против". Т.е. няма никакво съмнение каква е волята на г-н Гочев и че тя е подменена”, написа независимата Ваня Григорова.

Около Иван Алексиев и разривът му с "Възраждане" се разшумя още през 2023 г., като на 7 декември съпетникът е нападнат от две лица при прибиране в къщи след заседание на общинския съвет. Алексиев тогава заподозря недоволни лица в партията.



