"България може" изключи петима от ръководството си

От партията "България може", свързвана в миналото с бившия президент Румен Радев, съобщиха тази сутрин, че са изключили петима членове на ръководството й. Това са съпредседателят на партията Иво Русчев, зам.-председателят Александър Арангелов, шефът на Контролната комисия Красимир Гълъбов, организационният секретар Севделина Петрова и ръководителят на Организационния съвет Николай Дренчев.

За изгонването им от партията съобщиха от страна на другия съпредседател – Кузман Илиев. Според разпространената от тях информация Изпълнителният съвет на "България може" е взел решението в съответствие с устава и с необходимия кворум.

За отбелязване е, че всички изключени са бивши членове на "Възраждане". Те бяха изключени през февруари 2024 г. от формацията на Костадин Костадинов с аргумента, че са подкрепили избора на председател на Столичния общински съвет, предложен от коалицията на ПП, ДБ и "Спаси София". Впоследствие влязоха в "България Може", учредена през септември 2024 г. .

Въпросът за участието на "България може" в управата на София стана причина и за сегашния разрив. Групата около Иво Русчев подкрепя това участие чрез общински съветници, бивши членове на "Възраждане". Статутът на един от тях – Антон Бранков, е оспорван в съда , а вчера стана повод "Спаси София" да поиска оставката на Полина Витанова, която оглавява общинската избирателна комисия в столицата. Другата фракция, около Кузман не припознава, че партията има свои общински съветници, и заплаши Русчев и поддръжниците му с изгонване. В крайна сметка, така и се случи.

Сега се очаква реакцията на изключените.