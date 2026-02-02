Медия без
Разривът в "България Може" води партията към съда

От групата около Иво Русчев отрекоха, че са изключени

Днес, 13:30
Иво Русчев
Иво Русчев

Чрез съдебни дела ще се изясняват помежду си членовете на ръководството на партията "България Може". Формацията, която доскоро беше смятана за един от потенциалните съюзници на бившия президент Румен Радев, е във фактически разпад. Преди дни от страна на единия й съпредседател – Кузман Илиев, обявиха, че са изключили другия съпредседател – Иво Русчев, заедно с други членове на партийното ръководство. Сега групата около Русчев заплашва със съд.

В дъното на разрива е казус с участието на "България Може" в Столичния общински съвет. Групата на Илиев въобще отказва да припознае, че партията има общински съветници заради политическо-съдебни спорове около тези общинари. От другата фракция обаче настояваха за запазването на позициите на формацията в съвета. Спорът се изостри дотолкова, че се стигна до изключванията.

Сега групата на Русчев, съставена от бивши членове на "Възраждане", обяви в съобщение до медиите, че обвиненията срещу тях са "неоснователни и недоказани". Не признават изключването си и предупреждават със "съдебно възмездие", както чрез граждански дела, така и от името на партията, която твърдят, че все още представляват.

Как ще се отрази всичко това на участието на "България Може" в предсрочните избори, никой не коментира.

