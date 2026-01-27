“Спаси София” поиска оставката на шефката на “Софийски имоти” Полина Витанова заради скандала с избрания нов общински съветник на мястото на Иван Алексиев - Антон Бранков. Само седмица, след като се закле като съветник в спорна процедура заради течащо съдебно дело Бранков бе арестуван заедно с още трима по разследване срещу организирана престъпна група за изнудване. СГС пусна четиримата под гаранция, като определи 10 000 евро гаранция конкретно за Бранков.

“Искаме оставката на Полина Витанова, председател и член на борда на директорите на “Софийски имоти” и причината за това са действията й като председател на ОИК”, обяви пред журналисти лидерът на “Спаси София” Борис Бонев. Бонев припомни, че бордът е с изтекъл мандат и не се обновява, като партията настоява да бъде проведен нов конкурс. Независимо от бъдещата процедура от “Спаси София” искат междувременно Витанова да бъде отстранена заради скандала със смяната на Алексиев и избора на Антон Бранков. Бранков се закле като съветник въпреки острото несъгласие на част от общинските съветници и течащо съдебно дело по данни за подправен глас в протокола, с който е избран. В същото време част от бордовете на общинските фирми са приети само с 1 глас в полза за конкретните номинации и е недопустимо този, който решава кой да е съветник, да зависи от избора му, считат от "Спаси София".

Вчера по делото, което се води от Алексиев срещу ОИК, бяха разпитани четирима свидетели от комисията как точно е ставало гласуването. Протокол от заседанието на съда още не е публикуван, но от “Спаси София” са присъствали в зала и разказаха за фрапиращ хаос в работата на комисията.

“Няма яснота кой как е броил, кой къде се е намирал. Членовете на ОИК са се разхождали, вероятно в две зали, не се знае кой къде е бил по време на вота. Броенето се е извършвало на бели листчета, като председателят си записва вота и ако някой иска да провери как е отразен гласът му, следва да погледне в листчетата”, разказа Христо Копанаров. На въпрос защо няма ясна процедура Витанова обяснила, че не са длъжни да приемат подобни правила.

Бранков е арестуван по разследване за лихварство. За ареста разказа Борис Бонев, като новозаклелият се общински съветник Антон Бранков, изключен от партия "България може" на 14 януари, е бил арестуван при специална акция на полицията във връзка с разследване за лихварство. Бранков се закле в СОС като съветник на 15 януари, а на 14 януари партията, от която е излъчен - “България може”, е взела решение, с което отказва Бранков да се закълне като съветник. Случаят с него доведе до разцепление в партията.