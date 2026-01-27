Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

“Спаси София” поиска оставката на шефката на “Софийски имоти”

Не може Полина Витанова да е начело на дружеството и да бъде и председател на ОИК, считат от партията

Днес, 12:28
Борис Бонев и Христо Копанаров от "Спаси София".
Борис Бонев и Христо Копанаров от "Спаси София".

“Спаси София” поиска оставката на шефката на “Софийски имоти” Полина Витанова заради скандала с избрания нов общински съветник на мястото на Иван Алексиев - Антон Бранков. Само седмица, след като се закле като съветник в спорна процедура заради течащо съдебно дело Бранков бе арестуван заедно с още трима по разследване срещу организирана престъпна група за изнудване. СГС пусна четиримата под гаранция, като определи 10 000 евро гаранция конкретно за Бранков. 

“Искаме оставката на Полина Витанова, председател и член на борда на директорите на “Софийски имоти” и причината за това са действията й като председател на ОИК”, обяви пред журналисти лидерът на “Спаси София” Борис Бонев. Бонев припомни, че бордът е с изтекъл мандат и не се обновява, като партията настоява да бъде проведен нов конкурс. Независимо от бъдещата процедура от “Спаси София” искат междувременно Витанова да бъде отстранена заради скандала със смяната на Алексиев и избора на Антон Бранков. Бранков се закле като съветник въпреки острото несъгласие на част от общинските съветници и течащо съдебно дело по данни за подправен глас в протокола, с който е избран. В същото време част от бордовете на общинските фирми са приети само с 1 глас в полза за конкретните номинации и е недопустимо този, който решава кой да е съветник, да зависи от избора му, считат от "Спаси София". 

Вчера по делото, което се води от Алексиев срещу ОИК, бяха разпитани четирима свидетели от комисията как точно е ставало гласуването. Протокол от заседанието на съда още не е публикуван, но от “Спаси София” са присъствали в зала и разказаха за фрапиращ хаос в работата на комисията. 

“Няма яснота кой как е броил, кой къде се е намирал. Членовете на ОИК са се разхождали, вероятно в две зали, не се знае кой къде е бил по време на вота. Броенето се е извършвало на бели листчета, като председателят си записва вота и ако някой иска да провери как е отразен гласът му, следва да погледне в листчетата”, разказа Христо Копанаров. На въпрос защо няма ясна процедура Витанова обяснила, че не са длъжни да приемат подобни правила. 

Бранков е арестуван по разследване за лихварство. За ареста разказа Борис Бонев, като новозаклелият се общински съветник Антон Бранков, изключен от партия "България може" на 14 януари, е бил арестуван при специална акция на полицията във връзка с разследване за лихварство. Бранков се закле в СОС като съветник на 15 януари, а на 14 януари партията, от която е излъчен - “България може”, е взела решение, с което отказва Бранков да се закълне като съветник. Случаят с него доведе до разцепление в партията. 

Партия "България Може" върви към разцепление
Сериозни взаимни обвинения си отправиха лидерите на партията "България Може" Кузман Илиев и Иво Русчев през медиите. Тя нашумя преди дни заради предположения, че това е политическата сила, с която президентът Румен Радев може да се опита да влезе на партийната сцена.
СЕГА
26 Яну. 2026

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Борис Бонев, Антон Бранков

Още новини по темата

Съветник със спорен мандат ще взима решения за София
20 Яну. 2026

Новооткритият участък на бул. "Рожен" - уж готов, а грозен
20 Дек. 2025

Борис Бонев: София има само 4 снегорина и ни чака зимен хаос
08 Ноем. 2025

Трети районен кмет напуска "Спаси София"

29 Септ. 2025

Борис Бонев: Само обединени можем да спрем Борисов и Пеевски
29 Юни 2025

Задава се скок на таксите за строителни разрешения в София

10 Юни 2025

Борис Бонев: Фандъкова се справяше по-добре от Терзиев с бюджета
27 Май 2025

Терзиев: Няма да говоря с хора, които държат за заложници цял град
18 Май 2025

Борис Бонев: Очакваме ГЕРБ да подкрепи връщането на Братоев
27 Апр. 2025

Едни кметове си имат "демократите", но и тях може да загубят
24 Апр. 2025

Борис Бонев: Изглежда, че Терзиев е сключил сделка с Пеевски
23 Апр. 2025

Борис Бонев: Разочарованието от нас вече е огромно

27 Февр. 2025

"Спаси София" чакат арест на техния зам.-кмет по транспорта
21 Февр. 2025

Борис Бонев: Кметът Терзиев е заложник на ГЕРБ и на ВАС
16 Февр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Времето на коалицията Борисов-Пеевски изтече
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?