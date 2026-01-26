Партия "България Може" върви към разцепление

Сериозни взаимни обвинения си отправиха лидерите на партията "България Може" Кузман Илиев и Иво Русчев през медиите. Тя нашумя преди дни заради предположения, че това е политическата сила, с която президентът Румен Радев може да се опита да влезе на партийната сцена. Сега обаче става ясно, че формацията върви към разцепление, което поставя въпроса доколко въобще ще може да участва на парламентарните избори.

В дъното на всичко стои казус с участието на партията в Столичния общински съвет, по-конкретно със спорния статут на общинския съветник Антон Бранков. На 14 януари съпредседателят на "България Може" Кузман Илиев обяви, че с решение на нейния Изпълнителен съвет е решено, че няма да се съгласи Бранков да положи клетва като общинар. Вследствие на това решение той е напуснал партията.

На 24 януари Илиев, подкрепен от част от зам.-шефовете на формацията и членове на съвета, излезе с обръщение, в което беше поискана оставката на другия съпредседател на "България Може" - Иво Русчев, както и на още шестима членове на ръководството (сред тях са Николай Дренчев и Александър Арангелов, които, също като Русчев, са бивши депутати от "Възраждане", а други трима са бивши общинари на националистическата партия - бел.ред.). Мотивът е, че не са се съобразили с решението на съвета за Бранков и са защитавали встъпването му в длъжност като общински съветник.

Днес другият лагер отвърна със своя собствена позиция, в която определи като "пасквил" обръщението на Илиев и поддръжниците му и отхвърли всички обвинения. Русчев настоява случаят да се разреши на вече свиканата национална конференция на "България Може" на 21 февруари.

Илиев обаче предупреждава, че ако не дойдат исканите оставки, ще бъде свикан извънредно Изпълнителният съвет, за да бъде обсъдено изключването на Русчев и останалите.

Развръзката предстои.